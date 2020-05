Zvijezda 'Zabranjene ljubavi' je 'provozala' znak za bicikliranje

Fitness trener, glumac i model, Mario Valentić (39), nasmijao je pratitelje na društvenim mrežama. Promotor zdravog života 'bacio' se na bicikliranje, a u jednom trenutku je legao na znak za biciklističku stazu te pozirao kao da ga vozi.

Nosio je zaštitnu kacigu i naočale, a fotografija je oduševila pratitelje na Instagramu. Jedna obožavateljica mu je poručila: 'Genijalno'.

A koliko zvijezda 'Zabranjene ljubavi' može nasmijati publiku, pokazao je u najnovijoj sezoni showa 'Tvoje lice zvuči poznato', čije je snimanje zbog pandemija korona virusa do daljnjeg odgođeno.

Valentić se tada, među ostalim, transformirao u pjevačicu Nives Celzijus (38), inače članicu žirija showa.

Kada je vidjela Mariovu transformaciju, izašla je na pozornicu te mu je dirala 'grudi', što je oduševilo publiku.

- Gluma/imitacija, plus ples, plus pjevanje u jednom možda je najizazovniji oblik scenskog nastupa, no izazove volim, pogotovo kad se oni dotiču onoga što jako volim raditi. Pjevanje mi je od te tri varijable najmanje blisko, pa bi tu moglo biti sklisko. No veseli me što imam priliku upoznati se i usavršiti i tom polju, pa samim time rasti i razvijati se - izjavio je Mario.

