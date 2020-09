Rock bend iz Ju\u017enog SAD-a proslavili su se 1970-ih te su, ne znaju\u0107i, sami predvidjeli svoj tragi\u010dan kraj na omotu svog posljednjeg albuma. Iako su i prije imali neke mra\u010dne stihove o smrti, ni\u0161ta od toga se ne mo\u017ee direktno povezati s na\u010dinom njihove smrti. Zato je fotografija albuma Street Survivors iz 1977. pomalo uznemiruju\u0107a ako se sagleda u \u0161iroj perspektivi. Naime, na njoj svi su svi \u010dlanovi benda na ulici s vatrom koja ih guta odostraga. Tek nekoliko dana nakon pu\u0161tanja albuma, zrakoplov kojim su letjeli je pao i svi su izgorjeli u plamenu.\u00a0 Prije toga je frontmen benda Ronald Van Zant vi\u0161e puta izjavio kako nikad ne\u0107e do\u017eivjeti 30-u. Naposljetku je i umro s 29.

Zvijezde koje su predosjećale svoju smrt: 2Pac, Cobain, Twain

Iako ni na koji način nisu mogli saznati točan datum i vrijeme svoje smrti, ove slavne osobe na neki su način znale da im se bliži kraj

<p>Kada biste mogli predvidjeti kako i koji dan ćete umrijeti, biste li to željeli znati? Rijetki su ljudi koji se žele suočiti s tako teškim činjenicama pa ispada da je neznanje blagoslov. No, neki u tome nisu imali izbora već su to naprosto osjetili - u obliku jezivog osjećaja, predosjećaja kojeg nisu mogli izbiti iz glave. Upravo se to dogodilo ovim poznatim osobama:<br/> <br/> <strong>1. Notorious B.I.G.</strong></p><p>Motiv smrti često se pojavljuje u glazbenim radovima brojnih autora. Jedan reper koji je svakako bio posvećen temi smrti bio je Notorious B.I.G. pravog imena Christopher Wallace. Njegovi albumi prepuni su razmišljanja i predosjećaja smrti. Naposljetku, svoj je debitantski album nazvao "Ready to die" (Spreman umrijeti), a njegov posljednji i posljednji pušteni zove se "Life after death" (Život poslije smrti). On je upucan 1997. i preživio je, no nakon toga je napisao stihove "Kunem se bogom da osjećam kako me smrt jebeno zove". Na njegovu nesreću, smrt je doista došla i to brzo.</p><p><strong>2. Mikey Welsh</strong></p><p>Iako su stihovi o smrti stvar osobne interpretacije, post na društvenim mrežama poput onog Mike Welsha objavljen 2011. nešto je konkretniji i uznemirujući. Nekadašnji basist Weezera na Twitteru je objavio kako je upravo sanjao da je umro u Chicagu od srčanog udara. Te godine je, početkom listopada, otišao u Chicago kako bi se vidio s članovima nekadašnjeg benda. Upravo se tamo predozirao u svojoj hotelskoj sobi i umro. Nije to bilo uslijed prevelike količine droge, već je kao službeni uzrok smrti navedeno otkazivanje srca te infarkt.</p><p><br/> <br/> <strong>3. Proof</strong></p><p>Još jedan reper koji je pisao o smrti i nasilju, a u pjesmi "40 OZ" govori kako je 'u klubu sam da rasturam, ovdje me morate ubiti'. Na drugom projektu koji je radio s Eminemom, pojavio se u videospotu "Toy Soldiers" u kojem glumi repera kojeg upucaju u klubu. <br/> <br/> Sudbina je očito bila dozvana 2006., kad je doista upucan nakon sukoba u klubu u Detroitu, a nakon izvlačenja pištolja Proof je ostao ležati mrtav na podu. </p><p><strong>4. Tupac Shakur </strong></p><p>Iako postoji teorija zavjere po kojoj pjevač uopće nije mrtav, ponajviše zbog nekolicine albuma repera puštenih nakon njegovog ubojstva u Las Vegasu. Usprkos tome, Tupac je imao nekoliko jezivih predviđanja u godini u kojoj je umro. Prvo je kroz svoje stihove poput proroka najavio "Upucan sam i ubijen, mogu vam ispričati kako se to dogodilo od riječi do riječi". Potom je u intervjuu nekoliko mjeseci prije nego što je ubijen gdje je na pitanje novinara što će raditi za pet godina, odgovorio s "bit ću na groblju".</p><p><strong>5. Pete Maravich </strong></p><p>"Pištolj" Pete Maravich bio je genijalan igrač košarke te još uvijek drži rekord strijelca s najviše koševa u NCAA diviziji 1. Osim vrlo uspješne karijere na koledžu, imao je i odličan rezultat u NBA-u te su ga hvalili kao vrlo perspektivnog. Unatoč mladosti i dobrom zdravlju, on je šokirao javnost 1974. tijekom intervjua s jednim novinama iz Pennsylvanije, u kojem je najavio svoju smrt. Novinaru je rekao "ne želim igrati 10 godina u NBA-u i onda umrijeti od infarkta u dobi od 40 godina". Ipak, nakon 10 godina - 1980., je završio svoju NBA karijeru, a potom je 1988. u dobi od tek 40 godina naprosto kolabirao te umro od zatajenja srca. </p><p>Rock bend iz Južnog SAD-a proslavili su se 1970-ih te su, ne znajući, sami predvidjeli svoj tragičan kraj na omotu svog posljednjeg albuma. Iako su i prije imali neke mračne stihove o smrti, ništa od toga se ne može direktno povezati s načinom njihove smrti. Zato je fotografija albuma Street Survivors iz 1977. pomalo uznemirujuća ako se sagleda u široj perspektivi. Naime, na njoj svi su svi članovi benda na ulici s vatrom koja ih guta odostraga. Tek nekoliko dana nakon puštanja albuma, zrakoplov kojim su letjeli je pao i svi su izgorjeli u plamenu. Prije toga je frontmen benda Ronald Van Zant više puta izjavio kako nikad neće doživjeti 30-u. Naposljetku je i umro s 29.</p><p><strong>7. Mark Twain </strong></p><p>Rođen kao Samuel Clemens, slavni je pisac jednu godinu prije smrti imao jeziv predosjećaj. Rođen 1883., literalna legenda je zapisala kako je njegovo rođenje povezano s pojavom Halley kometa. Twain je 1909. rekao kako će umrijeti kad se komet sljedeći put pojavi. To se dogodilo upravo sljedeće godine, a Twin je kao na znak umro na isti dan kad je komet prošao najbliži Zemlji. </p><p><br/> <br/> <strong>8. Kurt Cobain </strong></p><p>Čovjek koji je proslavio grunge ranih 1990-ih, Kurt Cobain i njegov bend Nirvana imali su ogroman utjecaj na glazbenu industriju. No, Cobain je kratko uživao u slavi - do samoubojstva 1994. Iza toga stoji još nešto, jer je glazbena legenda navodno predvidjela svoj uspjeh u karijeri i propast. Kad je imao samo 14 godina, rekao je prijatelji iz razreda da će postati bogat i slavan glazbenik prije nego okonča život samoubojstvom. </p><p><br/> <br/> <strong>9. Abraham Lincoln </strong></p><p>Slavni američki predsjednik ubijen je za vrijeme svog mandata. Jedan od njegovih bliskih prijatelja Ward Hill Lamon, kasnije je otkrio kako je Abe sanjao svoju smrt prije nego je ubijen. U tom snu Lincoln je vidio kako ožalošćeni ljudi stoje kraj njegova trupla koje je ležalo u istočnoj sobi Bijele kuće. tada mu je vojnik koji je stajao kraj lijesa rekao kako je unutra predsjednik, odnosno on, i kako je umro nakon atentata. Lamon je rekao kako je Lincoln spomenuo san par dana prije svog fatalnog odlaska u kazalište Ford gdje je doista ubijen. </p><p><br/> </p><p><br/> </p><p><strong>10. Ultimate Warrior </strong></p><p>Hrvač legendarnog statusa u WWF-u o WWE-u, James Hellwig nadimka Ultimate Warrior bio je vrlo zanimljiv karakter u ringu. No, odjednom se umirovi i nestao pred licem javnosti, da bi se ponovno iznenada pojavio u travnju 2014. Držao je govori u kojem je govorio o važnosti nasljedstva, ostavljanja traga i snazi duha.</p><p>Također, rekao je kako "srce svakog čovjeka kuca sve do jednog, posljednjeg otkucaja" te je sam govor ostavljao dojam oproštaja. To se pokazalo točnim, jer je već sljedećeg dana James osjetio slabost, primio se za prsa i pao na zemlju, umirući od masivnog srčanog udara. <br/> <br/> </p>