Zvijezde poručuju: 'Svi bježimo iz Amerike ako Trump pobijedi'

Ricky Martin, Bruce Springsteen, John Legend i Chrissy Teigen samo su neki od poznatih osoba koje su rekle da će otići ako Donald osvoji jer su iscrpljeni od sramotnog načina na koji vodi zemlju

<p>Američke zvijezde istaknule su da će napustiti zemlju ako <strong>Donald Trump </strong>(74) dobije predsjedničke izbore i nastavi vladati iduće četiri godine. Kada su ankete predviđale pobjedu <strong>Hillary Clinton</strong> (73) 2016., zvijezde su tvrdile kako će otići ako Trump pobijedi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Ovogodišnji izbori ponovno su na površinu donijeli tu temu pa se nekolicina slavnih okuražilo i govore da će otići ako Donald ostane na vlasti. <strong>Bruce Springsteen</strong> (71) istaknuo je kako će otići iz svoje zemlje ako ne pobijedi <strong>Joe Biden</strong> (77). </p><p>- Ako izaberemo Trumpa, a nećemo, odmah predviđam da će on izgubiti, ali ako se kojim slučajem dogodi da ga izaberemo, vidjet ćemo se na nekom drugom mjestu - istaknuo je Bruce za strane medije u listopadu. Preselit će se, kaže, u Australiju. Roker ne šuti o tome koliko ne podnosi Trumpa, a prošli tjedan je rekao kako Bijeloj kući treba egzorcizam. </p><p>Glazbenik <strong>Tommy Lee</strong> (58), osnivač benda Mötley Crüe, ispričao je da će se preseliti u Europu ako Trump dobije podršku za iduće četiri godine. </p><p>- Kunem se Bogom, ako se to dogodi, idem u Veliku Britaniju. Odlazim odavde. Vraćam se svojoj domovini, otići ću Grčku i uzeti kuću na jednom od njihovih otoka - rekao je pa nastavio: </p><p>- Mislim da ljudi u Europi i ostatku svijeta gledaju Amerikance i misle: 'Koji ku**c radite? Prestanite glasovati za slavne i dovedite nekog pravog tko će vam voditi zemlju'.</p><p>Pjevač hita 'Living La Vida Loca', <strong>Ricky Martin</strong> (48), veliki je simpatizer Bidena, a i on bi se inače odlučio s obitelji napustiti zemlju ako Donald pobijedi, ali kaže da će, ako se to dogodi, ipak ostati i boriti se. </p><p>- Idemo dan po dan, imamo plan da napustimo zemlju, ali mislim da nećemo. Moramo ostati ovdje i boriti se za naša prava i za ono u što vjerujemo. Podupirem Bidena oduvijek. Mislim da je on jedina opcija koju imamo i da je odličan, u politici je cijeli život. Ovo je trenutak. Moramo se udružiti i biti glasni kako bismo usmjerili naciju - pojasnio je. </p><p>Slavni supružnici, manekenka<strong> Chrissy Teigen</strong> (34) i glazbenik <strong>John Legend </strong>(41) razmišljaju o tome da odu iz Amerike, potvrdili su to u rujnu ove godine. Kažu da su iscrpljeni od sramotnog načina na koji predsjednik Trump vodi zemlju. </p><p>- Svako malo mislimo o tome. Ovdje smo se rodili i odrasli, sva naša obitelj je tu. Bilo bi teško otići. Ali ne znam što se drugo može učiniti kad imaš vođu koji nastoji uništiti demokraciju - rekao je Legend. Ako Donald nastavi svoj 'projekt' uništavanja demokracije i u tome bude uspješan, moguće je da će odseliti. </p><p>- Morate razmisliti o tome da odete negdje gdje je prava demokracija, gdje se poštuju zakoni i ljudska prava - rekao je za kraj. </p><p> </p>