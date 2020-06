Zvijezde preljubnici: 'Sa strane' su ljubili prostitutke, kolege...

Neki su se nakon preljuba odmah razveli, a drugi su braku odlučili dati još jednu šansu. Svakako, nakon seks skandala u kojima su sudjelovali, ništa više nije bilo isto

<p>Celebrityji su također samo ljudi od krvi i mesa, ali njihov privatni život zanimljiviji je javnosti nego onaj 'običnih smrtnika'. Nekima od njih njihovi 'izleti' u tuđe zagrljaje stajali su veze ili braka, dok su se drugi nekako ipak uspjeli iskupiti svojim boljim polovicama.</p><h3>Tiger Woods</h3><p>Golfer <strong>Tiger Woods</strong> (44) i njegova bivša supruga <strong>Elin Nordegren</strong> (41) mjesecima su punili naslovnice svih tabloida 2010. kada je propao njihov šestogodišnji brak. Razlog su bili njegovi brojni preljubi koje je imao, kako je kasnije tvrdio, zbog ovisnosti o seksu s kojom se nije znao nositi. Iako se prvo spominjalo da će Elin dobiti čak 4,88 milijardi kuna nakon razvoda od Woodsa, kasnija izvješća su pokazala da je bivšoj supruzi isplatio 'samo' 651 milijun.</p><p>S obzirom na to koliko ga je pogodio razvod i cijeli skandal, posrnula zvijezda prije tri godine prijavio se u kliniku za liječenje od ovisnosti o tabletama. Woods je navodno rezervirao cijelo krilo klinike samo za sebe, a stručnu pomoć potražio je nakon što je uhićen jer je vozio pod utjecajem opijata. </p><h3>Kristen Stewart </h3><p>Američka glumica <strong>Kristen Stewart</strong> (30) bila je u sretnoj vezi s glumcem i kolegom <strong>Robertom Pattinsonom</strong> (33), sve dok je paparazzi nisu uhvatili s oženjenim redateljem <strong>Rupertom Sandersom </strong>(48).</p><p>Zbog preljubničkog skandala 'eksplodirale' su društvene mreže, a cijelu situaciju na Twitter profilu komentirao je čak i američki predsjednik <strong>Donald Trump </strong>(73).</p><p>Glumica je viđena u zagrljaju dvostruko starijeg redatelja, a njezina afera 'obila' joj se o glavu. Ona i Pattinson prekinuli su ubrzo nakon šuškanja o njezinom varanju, bez obzira na to što su je prijatelji branili i tvrdili da smatra da je sve to bila pogreška koja se nije smjela dogoditi. </p><h3>Hugh Grant </h3><p>Kad je bio u vezi s<strong> Elizabeth Hurley </strong>(54), britanski glumac i miljenik ženske publike <strong>Hugh Grant</strong> (59) našao se u središtu seks skandala koji mu nije uništio samo vezu, već mu je gotovo 'zeznuo' i njegovu glumačku karijeru. </p><p>Naime, dok je još bio u vezi s glumicom, Grant je uhvaćen na javnom mjestu u Los Angelesu u klinču s prostitutkom <strong>Divine Brown.</strong> Nestašni Hugh na licu je mjesta uhićen, dobio je kaznu za nedolično ponašanje u javnosti, a odslužio je i dvije godine uvjetne kazne.</p><p>Iako se njihova veza nije odmah raspala, izvori bliski glumci tada su tvrdili da paru nikako ne ide i da imaju nesuglasice zbog skandala koji ih prati. Nekoliko godina kasnije, par je i službeno prekinuo, a Grant je više puta u medijima isticao koliko mu je žao zbog svega što je napravio. </p><h3>David Beckham </h3><p>Iako su bivši nogometaš <strong>David Beckham (</strong>44) i modna dizajnerica <strong>Victoria Beckham</strong> (45) u braku već 20 godina, u njihovoj vezi nisu uvijek 'cvjetale ruže'. Naime, i sama Victoria medijima je priznala da ju je 2003. godine suprug prevario s njihovom kućnom pomoćnicom <strong>Rebeccom Loos.</strong></p><p>- Sve ću napraviti da zadržim svoju obitelj na okupu - navodno je tada tvrdila Victoria koja Davidu nije zamjerila što je 'odlutao' u zagrljaj druge žene. Naime, ona mu je tu prevaru odlučila oprostiti, a jednom je prilikom čak izjavila kako je cijela Davidova afera s Rebeccom samo dodatno ojačala njihov brak. Jedan od najbogatijih bračnih parova nedavno je obnovio zavjete, a zajedno imaju četvero djece.</p>