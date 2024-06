Zvijezde serije 'House of the Dragon' okupile se na premijeri druge sezone u New Yorku...

U ponedjeljak je u New Yorku održana premijera druge sezone serije 'House of the Dragon'. Na događaj su došle brojne zvijezde, među njima Emma D'Arcy, Matt Smith, Harry Collett, Eve Best, Tom Glynn-Carney i brojni drugi koji se pojavljuju u seriji.

'House of the Dragon' Season 2 red carpet premiere in New York | Foto: Stephani Spindel

Nakon fotografiranja na zelenom tepihu su premijerno pogledali epizodu iz druge sezone serije, dok je u pozadini svirala violina, kako prenosi People. Zvijezde su kasnije prisustvovale i after partyju gdje su se počastili vinom, šampanjcem i koktelom inspiriranim zmajevima.

Glynn-Carney, koji u seriji glumi kralja Aegona II Targaryena, ispričao je neke detalje o svom liku. Pričao je o njegovom 'neočekivanom' usponu na Željezno prijestolje, a dodao je i da je njegov lik 'bačen u borbu, glavom naprijed, nesposoban plivati'.

- Ovo je prvi put da gledamo Aegona sa svrhom. Nikada prije nije imao svrhu. Prvi put ima razlog izaći iz kreveta i sada je i obiteljski čovjek ili najbliža verzija obiteljskom čovjeku - otkrio je.

Showrunner serije Ryan Condal rekao je kako je druga sezona 'House of the Dragon' slična kao 'srednje sezone' 'Game of Thronesa'.

Inače, druga sezona će izaći 16. lipnja na HBO-u, a prva sezona se može pogledati na HBO Maxu. Radnja serije temelji se na romanu 'Fire & Blood' autora Georgea R.R. Martina. Serija prati dinastiju Targaryen na fikcionalnom kontinentu Westeros. Radnja se odvija 200 godina prije događaja prikazanih u 'Game of Thrones'.

