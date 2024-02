Zvijezda serije 'Igra prijestolja' otkrila: Zbog uloge sam skinula 12 kilograma, nadzirali su me...

Zbog uloge Catherine Dior, mlađe sestre dizajnera Christiana Diora u seriji 'The New Look' britanska glumica Maisie Williams (26) morala je držati drastičnu dijetu.

Inače, Maisie je poznata po ulozi Arye Stark iz hit serije 'Game of Thrones', a sada tumači kompleksnu ulogu heroine francuskog pokreta otpora tijekom II. svjetskog rata, koja je zbog ilegalnog djelovanja i špijuniranja Nijemaca u okupiranom Parizu, deportirana u nacistički koncentracijski logor Ravensbrück.

Upravo je to razlog zbog kojeg je glumica morala držati rigoroznu dijetu te smršaviti 12 kilograma.

Catherine Dior se nakon strahota koje je tamo proživjela na kraju rata vratila u Pariz. Legendarni francuski dizajner, njezin brat posvetio joj je 1947. parfem 'Miss Dior'. Nakon njegove smrti, Catherine se posvetila očuvanju njegove ostavštine.

Godine 1999. postala je počasna predsjednica muzeja Christian Dior što je bila do svoje smrti 2008.

Britanska glumica o cijelom procesu mršavljenja progovorila je u razgovoru za britanski Harper's Bazaar.

Foto: Imdb

- Jela sam vrlo malo, često meditirala i palila svijeće u svom stanu - rekla je Maisie čiji je proces gubitka kilograma nadzirao tim medicinskih stručnjaka. Redovito su joj pratili otkucaje srca i kontrolirali krvnu sliku.

Dodala je da je gubitak kilograma ubrzalo znojenje, odnosno, inducirani gubitak tekućine neposredno prije snimanja.

- Ustajala sam u četiri ujutro kako bih počela s procesom znojenja. Noć prije, oko 19 ili 20 sati, bilo mi je dopušteno pojesti nešto slano i dehidrirajuće, malo dimljenog lososa te popiti malu čašu vina - ispričala je glumica. Poslije buđenja u zoru, čekala ju je kupka koja je poticala znojenje.

- Uronila bih u kupku s puno soli. Nekako sam levitirala u njoj, kao u krevetu, zatvorila bih oči i odrijemala oko tri sata. Potom je slijedilo buđenje te prvi jutarnji zalogaj, šaka oraha - prepričala je Maisie ističući da se noću često budila.

Imala je noćne more zbog kojih se osjećala baš kao lik koji je utjelovila, mladu junakinju francuskog pokreta otpora. Radilo se o 'užasnim vizijama muškaraca u uniformi' zbog čega se osjećala kao da je 'zarobljena i napadnuta'.

Kada bi se probudila u gluho doba noći, često bi slušala audio knjigu 'Miss Dior: A Story of Courage and Couture', na kojoj je utemeljen njezin lik. Otkrila je i da je ulogu Catherine Dior dobila u veljači 2022. te da je na setu provela tu cijelu godinu.

- Bio je to dug, nevjerojatan posao. Cijeli moj život preselio se u Pariz. Bio je težak posao, no ispunjava me ponosom jer se radi o ulozi koja zahtijevala mnogo istraživanja i rada. Pogodila me je i na osobnoj razini, spoznala sam svu težinu ratnog razdoblja u Pariza - ispričala je Maisie.

Serija 'The New Look' počinje se prikazivati Apple TV+ 14 veljače.