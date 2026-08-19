Zvjezdan Ružić predstavio je spot za pjesmu 'Keep Moving'

Zvjezdan Ružić predstavlja spot za „Keep Moving", jednu od skladbi s aktualnog albuma A Storm in a Teacup. Iza pjesme stoji vrlo osobna priča o razdoblju života u kojem je, nakon velikih profesionalnih i životnih promjena, ponovno tražio smjer, motivaciju i vjeru u vlastite snove.

Tijekom života u Londonu redovito je išao u teretanu u Fulhamu. Na treningu spinninga trener je bodrio cijelu grupu riječima: „Just keep moving guys, you never know what's waiting for you beyond the climb." Rečenica, da nagrada možda dolazi baš nakon najtežeg dijela puta i da nije važno znati što je ispred, samo ne stati, ostala mu je u glavi. Nakon treninga krenula je melodija, a kako je ne bi zaboravio, trčao je mahnitavo prema svome stanu u Kensingtonu. Sjeo je za klavir, upalio snimač na telefonu i počeo svirati. Nakon dugog razdoblja bez nove skladbe, nastala je „Keep Moving" - prva skladba njegova albuma A Storm in a Teacup.

Foto: promo

„Nekima će ova skladba biti samo lijepa melodija. Meni je simbol nepristajanja na odustajanje, od sebe, od sna kojeg nosim u srcu. Jer, nitko ne kaže da će biti lako.. život je to.. ali pedalirat ću, trčati, hodati, puzati, napraviti bilo što - samo neću stati. To želim i vama. Jer u knjizi naših života onu posljednju stranicu čitat ćemo samo mi.. Zato je važno pisati hrabro, svim srcem.", kaže Zvjezdan Ružić.

Godinu dana kasnije, ta se priča nastavila na pozornici. Video za „Keep Moving" snimljen je na velikom koncertu na Ljetnoj pozornici u Opatiji, pred publikom koja je pjesmu i cijeli koncert ispunila posebnom energijom.

Foto: Marvin Anthony

Kadrovi pozornice, publike i zajedničkog trenutka postali su vizualni nastavak priče o pjesmi, o tome kako se osobna borba, sumnje i ustrajnost u jednom trenutku pretvore u nešto stvarno. Za Zvjezdana je taj koncert bio upravo takav trenutak: potvrda da se isplati nastaviti i onda kada ne znaš kamo te put vodi.

„Htio sam da spot prenese ono što se dogodilo te večeri u Opatiji. Nakon svega što je prethodilo nastanku ove skladbe, stajati pred tom publikom i osjetiti svu tu energiju ljubavi za mene je bio dokaz snage ove skladbe, njezine poruke.. Jer, samo godinu dana ranije, lutao sam Londonom tražeći one izgubljene komadiće sebe, svojih snova”, kaže Zvjezdan.

„Keep Moving" tako danas govori o mnogo više od samog kretanja, o neodustajanju od sebe, vlastitih snova i onog unutarnjeg glasa koji nas, čak i kada je najtiši, tjera da napravimo još jedan korak.

A za Zvjezdana Ružića taj se korak nastavlja velikom hrvatskom koncertnom turnejom koja počinje 26. rujna u Splitu, a tijekom jeseni donosi nastupe u Šibeniku, Osijeku, Zagrebu, Čakovcu, Zadru, Puli, Pazinu, Varaždinu i Rijeci.