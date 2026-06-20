Zvjezdan Ružić kreće na veliku koncertnu turneju: 'Ovo nije niz nastupa, nego putovanje...'

Nakon godina stvaranja vlastitog prepoznatljivog glazbenog svijeta, pijanist i skladatelj Zvjezdan Ružić kreće na turneju povodom aktualnog albuma ''A Storm in a Teacup''. Ono što ovu turneju čini posebnom jest činjenica da se ne radi o promociji jednog albuma ili jednog koncertnog programa, već o jedinstvenom spoju čak tri aktualna umjetnička projekta koji će tijekom narednih mjeseci oživjeti na pozornicama hrvatskih narodnih kazališta.

Publika će tako imati priliku doživjeti Zvjezdanov najnoviji autorski opus „A Storm in a Teacup“, projekt „Piano Reflections“ te koncertni koncept „Playlista mog djetinjstva“, koji je ove godine premijerno predstavljen pred rasprodanom publikom zagrebačke Tvornice kulture.

Foto: Marvin Anthony

Za Zvjezdana Ružića koncert nikada nije samo izvedba glazbe. Njegovi nastupi nalaze se na granici između koncerta, filma, osobnog svjedočanstva i intimnog susreta s publikom. Upravo zato njegove izvedbe već godinama privlače publiku koja ne dolazi samo slušati glazbu, već doživjeti iskustvo. Posebnost njegovog umjetničkog izričaja leži u spoju vrhunske glazbene izvedbe, autorske glazbe, snažne emocije i pažljivo osmišljene produkcije. Svaki detalj njegovih koncerata, od svjetla i atmosfere do priča koje dijeli s publikom između skladbi, dio je jedinstvene umjetničke vizije koja ga posljednjih godina izdvaja kao jednog od najautentičnijih domaćih autora instrumentalne glazbe.

Turneja će obuhvatiti niz velikih samostalnih koncerata u hrvatskim narodnim kazalištima i reprezentativnim koncertnim prostorima diljem Hrvatske, a svaki od njih donijet će drugačiji presjek Zvjezdanovog stvaralaštva. Upravo ta mogućnost da se unutar jedne turneje susretnu tri različita projekta čini ovaj koncertni ciklus jednim od najzanimljivijih glazbenih događanja nadolazeće sezone. U vremenu kada su koncerti često tek usputna zabava, Zvjezdan Ružić ostaje dosljedan ideji da glazba može biti prostor susreta, emocije, tišine i iskrenosti. Njegova nova turneja upravo je poziv publici da na trenutak zastane i postane dio te priče.

Foto: promo

A dio priče postanite i vi svojim dolaskom 26.9. Amfiteatar Doma mladih u Splitu, 10.10. HNK Šibenik, 16.10. HNK, Osijek, 22.10. zagrebački Boogaloo, 24.10. HNK Zadar, 30.10. INK Pula, 14.11. Pazin, 20.11. HNK Varaždin, 4.12. HKD Rijeka.

Povod službenom predstavljanju turneje ujedno je i objava live videospota za skladbu „A Storm in a Teacup“, naslovnu skladbu istoimenog aktualnog albuma. Video je snimljen tijekom prošlogodišnjeg nastupa na opatijskoj Ljetnoj pozornici, gdje je publika među prvima imala priliku doživjeti snagu i emociju ovog projekta uživo.

Upravo taj koncertni zapis najbolje dočarava atmosferu koju posljednjih godina gradi na svojim nastupima, spoj vrhunske glazbene izvedbe, snažne emocije i pažljivo osmišljene produkcije. Objavom videospota simbolično se otvara novo koncertno poglavlje te najavljuje velika turneja koja će tijekom narednih mjeseci publici diljem Hrvatske predstaviti tri aktualna projekta objedinjena u jedinstveno umjetničko iskustvo.

Foto: promo

- Ova turneja za mene nije samo niz koncerata. To je svojevrsno putovanje kroz nekoliko različitih poglavlja mog života i stvaralaštva. Svaki od ova tri projekta nastao je iz drugačije emocije, drugačijeg trenutka i potrebe da glazbom ispričam priču koju riječima ne mogu. Upravo zato mi je posebno drago što ih po prvi put povezujem u jednu cjelinu i što će publika imati priliku doživjeti različita lica moje glazbe tijekom iste koncertne turneje - rekao je Zvjezdan Ružić.