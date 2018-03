Zvonko i Nikolina iz 'Ljubavi na selu': Čekamo svoju prvu bebu

Nikolina je trudna i treba roditi 15. svibnja, a čekamo djevojčicu, rekao je lanjski farmer Zvonko Koprivnjak (37) iz Baranje. On je svoju odabranicu Nikolina Šalić (34) iz Tušilovića zaprosio u emisiji 'Iza kulisa', a par sada očekuje prinovu.

- Bit će ili Vanda ili Vanesa, nismo još odlučili - otkriva Zvonko. Dodaje kako zbog posla često putuje po Hrvatskoj pa Nikolina trenutno živi s roditeljima u Karlovcu.

- Ja sam stalno na putu pa je bolje da je ona kod roditelja no to nas ne sprečava da budemo zajedno. Evo ja sam sad bio u Šibeniku pa sam otišao do Karlovca da budem malo s njom - pohvalio se zaljubljeni farmer. Kilometri, kaže, ne predstavljaju prepreku za njihovu ljubav.

Foto: RTL televizija

- Bez obzira na kilometre koje prevaljujemo da bi se vidjeli, nije nam to teško jer se volimo - rekao je Zvonko i dodao da nakon rođenja djeteta namjeravaju napraviti krštenje kćerkice pa onda i dugo očekivanu svadbu.

Foto: RTL

- Lijepo nam je, sretni smo i veselimo se, a do kraja života bit ćemo zahvalni 'Ljubav je na selu' što nas je spojila - zaključio je.

Inače, Zvonko je Nikolinu primijetio još na prvom upoznavanju, a njihova je ljubav kulminirala iz epizode u epizodu da bi na kraju Zvonko ostale djevojke poslao kući, a Nikolini 'poklonio svoje srce'.

U emisiji 'Iza kulisa' njihova ljubav došla je na novu razinu - nakon mjeseci druženja Zvonko je skupio hrabrost i pred kamerama zaprosio svoju odabranicu.

Foto: RTL

Na Zvonkovo opće oduševljenje, Nikolina je rekla 'da', a njegovom veselju nije bilo kraja. Sudeći prema ovoj ljubavnoj priči, čini se da ljubav zaista jest na selu.

Foto: RTL televizija

Sa Zvonkom je prošle godine u reality showu bio i njegov brat Danijel Koprivnjak (29). On je također tražio djevojku s kojom će provesti ostatak života.

- Od partnerice očekujem da je lijepa, pametna, poštena i volio bi da je Bosanka - rekao je tada Danijel.