Obavijesti

Show

Komentari 0
VINTAGE VRT

Zvučko slavi prvi rođendan 13. lipnja uz karaoke, potragu za blagom i veliko slavlje za sve

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Zvučko slavi prvi rođendan 13. lipnja uz karaoke, potragu za blagom i veliko slavlje za sve
Foto: PROMO

Zvučko slavi svoj prvi rođendan i poziva sve prijatelje, male i velike, na veliko rođendansko druženje koje će se održati u subotu, 13. lipnja u Vintage vrtu od 10 do 13 sati.

Admiral

Prije godinu dana u vrtu Vintage Industrial Bara rodila se jedna jednostavna ideja, stvoriti mjesto na kojem će djeca i roditelji zajedno plesati, igrati se, pjevati, stvarati i provoditi kvalitetno vrijeme. Godinu dana kasnije, Zvučko slavi svoj prvi rođendan i poziva sve prijatelje, male i velike, na veliko rođendansko druženje koje će se održati u subotu, 13. lipnja u Vintage vrtu od 10 do 13 sati.

Tijekom proteklih dvanaest mjeseci Zvučko je odrastao od jedne dječje DJ slušaonice do prepoznatljivog obiteljskog programa koji je okupio stotine djece i roditelja. Kroz godišnja doba, različite lokacije i brojne tematske programe, pokazao je kako glazba može biti mjesto susreta, igre, kreativnosti i zajedništva.

Sve je počelo uz DJ slušaonice prilagođene najmlađima, gdje su djeca prvi put imala priliku otkriti da plesni podij nije rezerviran samo za odrasle. Kroz godinu su uslijedile brojne avanture, od potraga za blagom i kreativnih radionica do maskenbala, proljetnih i božićnih izdanja, karaoke programa Mini Vanilli te posebnih gostovanja umjetnika, autora i prijatelja programa.

Foto: PROMO

Zvučko je tijekom ljeta nakratko napustio Zagreb i preselio se na Hvar, gdje je zajedno s Mudrim Brkićem okupio male posjetitelje u Jelsi. Jesen je donijela ples pod maskama, glazbene igre i prve karaoke nastupe, a zima božićne radionice, blagdansku atmosferu i još više prilika za zajedničko druženje. Početkom godine Zvučko je dobio i novu dimenziju, čitanje slikovnica. Inspiriran akcijom „15 po 15“, program je u svoj sadržaj uključio redovito čitanje djeci te tako glazbi, plesu i igri pridružio i svijet priča.

U protekloj godini mali posjetitelji pjevali su karaoke, crtali, izrađivali ukrase, tražili skrivena blaga, sudjelovali u eksperimentima, upoznavali nove knjige i otkrivali glazbu na drugačiji način. Ono što je ostalo isto od prvog dana jest ideja da Zvučko nije program koji se gleda iz publike, nego iskustvo u kojem svi sudjeluju.

Rođendansko izdanje donosi sve ono što su djeca tijekom godine najviše zavoljela. Na programu će biti Mini Vanilli karaoke za male pjevačke zvijezde, velika potraga za blagom za sve istraživače, kreativna radionica uz animatora, prostor za slobodnu igru, glazba, ples i nekoliko rođendanskih iznenađenja koja će organizatori otkriti tek na samom događanju.

Prvi rođendan Zvučka prilika je da se proslavi godina puna glazbe, igre i zajedničkih uspomena, ali i da se zahvali svim roditeljima, djeci, suradnicima i prijateljima koji su tijekom godine postali dio ove vesele priče.

Program organizira Dostava zvuka, a ulaz je besplatan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Tko se srami celulita još? I ove slavne dame su ga pokazale u tangama, vrućim hlačicama...
OSKUDNA IZDANJA

FOTO Tko se srami celulita još? I ove slavne dame su ga pokazale u tangama, vrućim hlačicama...

Kako temperature rastu, tako raste i pritisak koji mnoge žene osjećaju zbog izgleda tijela. Celulit je jedna od najčešćih nesigurnosti, no ove poznate dame bez problema su ga pokazale i podsjetile da je potpuno prirodan
Bez grudnjaka ispod sakoa! Evo kako danas izgleda Šeherezada
OSTVARIO JOJ SE SAN

Bez grudnjaka ispod sakoa! Evo kako danas izgleda Šeherezada

Teško je povjerovati da je od prvog emitiranja serije '1001 noć' prošlo 20 godina. Bergüzar Korel, glumica koju su milijuni gledatelja upoznali kao Šeherezadu, i danas privlači pozornost gdje god se pojavi.
Jasenko Houra proslavio je 66. rođendan, a jedan detalj sa slavlja privukao je svu pažnju
VEČER POSVEĆENA JAJI

Jasenko Houra proslavio je 66. rođendan, a jedan detalj sa slavlja privukao je svu pažnju

Glazbenik je djelić rođendanske atmosfere podijelio s obožavateljima, a pažnju je ukrao detalj koji je mnogima izmamio osmijeh

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026