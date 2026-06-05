Zvučko slavi prvi rođendan 13. lipnja uz karaoke, potragu za blagom i veliko slavlje za sve

Prije godinu dana u vrtu Vintage Industrial Bara rodila se jedna jednostavna ideja, stvoriti mjesto na kojem će djeca i roditelji zajedno plesati, igrati se, pjevati, stvarati i provoditi kvalitetno vrijeme. Godinu dana kasnije, Zvučko slavi svoj prvi rođendan i poziva sve prijatelje, male i velike, na veliko rođendansko druženje koje će se održati u subotu, 13. lipnja u Vintage vrtu od 10 do 13 sati.

Tijekom proteklih dvanaest mjeseci Zvučko je odrastao od jedne dječje DJ slušaonice do prepoznatljivog obiteljskog programa koji je okupio stotine djece i roditelja. Kroz godišnja doba, različite lokacije i brojne tematske programe, pokazao je kako glazba može biti mjesto susreta, igre, kreativnosti i zajedništva.

Sve je počelo uz DJ slušaonice prilagođene najmlađima, gdje su djeca prvi put imala priliku otkriti da plesni podij nije rezerviran samo za odrasle. Kroz godinu su uslijedile brojne avanture, od potraga za blagom i kreativnih radionica do maskenbala, proljetnih i božićnih izdanja, karaoke programa Mini Vanilli te posebnih gostovanja umjetnika, autora i prijatelja programa.

Foto: PROMO

Zvučko je tijekom ljeta nakratko napustio Zagreb i preselio se na Hvar, gdje je zajedno s Mudrim Brkićem okupio male posjetitelje u Jelsi. Jesen je donijela ples pod maskama, glazbene igre i prve karaoke nastupe, a zima božićne radionice, blagdansku atmosferu i još više prilika za zajedničko druženje. Početkom godine Zvučko je dobio i novu dimenziju, čitanje slikovnica. Inspiriran akcijom „15 po 15“, program je u svoj sadržaj uključio redovito čitanje djeci te tako glazbi, plesu i igri pridružio i svijet priča.

U protekloj godini mali posjetitelji pjevali su karaoke, crtali, izrađivali ukrase, tražili skrivena blaga, sudjelovali u eksperimentima, upoznavali nove knjige i otkrivali glazbu na drugačiji način. Ono što je ostalo isto od prvog dana jest ideja da Zvučko nije program koji se gleda iz publike, nego iskustvo u kojem svi sudjeluju.

Rođendansko izdanje donosi sve ono što su djeca tijekom godine najviše zavoljela. Na programu će biti Mini Vanilli karaoke za male pjevačke zvijezde, velika potraga za blagom za sve istraživače, kreativna radionica uz animatora, prostor za slobodnu igru, glazba, ples i nekoliko rođendanskih iznenađenja koja će organizatori otkriti tek na samom događanju.

Prvi rođendan Zvučka prilika je da se proslavi godina puna glazbe, igre i zajedničkih uspomena, ali i da se zahvali svim roditeljima, djeci, suradnicima i prijateljima koji su tijekom godine postali dio ove vesele priče.

Program organizira Dostava zvuka, a ulaz je besplatan.