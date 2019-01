Split dobio centre darovitosti za razrednu nastavu u školama

Projekt "Centri darovitosti Split" je u gradskoj upravi predstavio gradonačelnik Andro Krstulović Opara, koji je najavio kako će centar darovitosti iz prirodoslovlja biti u OŠ Sućidar, iz matematike u OŠ Žnjan-Pazdigrad, robotike i informatike u OŠ Gripe, iz jezika i komunikacije u OŠ Ravne Njive, dok će Centar darovitosti iz umjetničkog područja biti u OŠ Manuš.

Ustvrdio je kako je projekt namijenjen darovitim učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola s područja Splita, odgojno obrazovne skupine organizirat će se prema uzrastu učenika, za svaki uzrast po jedna do dvije skupine s 15 do 20 učenika, a centri će raditi subotom, deset do dvanaest puta tijekom školske godine.

Prvo centri iz prirodoslovlja i matematike, potom i svi ostali

Ove školske godine s radom će započeti centri iz prirodoslovlja i matematike, a stali sljedeće školske godine. U centrima će s djecom raditi mentori, odnosno učitelji razredne i predmetne nastave, stručni suradnici i ravnatelji škola. Novac za provedbu projekta grad je isplanirao u svom proračunu, pa je za ovu godinu osigurano 600 tisuća kuna, za 2020. 800 tisuća, a za 2021. milijun kuna.

"Zadovoljstvo mi je da smo ovaj tjedan nastavili s aktivnostima promicanja iznimnih i vrijednih učenika te studenata. Prošli tjedan smo objavili veliki broj stipendija za nadarene studente, ali i za đake osnovnih i srednjih škola, te time potičemo izvrsnost u našem gradu. Početak traženja izvrsnosti je i prepoznavanje darovitih mladih ljudi. Djeca će sada imati okvir u kojem ćemo ih prepoznati i dati im prigodu da se razvijaju u pet područja", izjavio je Krstulović Opara.

Da se radi o jedinstvenom projektu potvrdio je pročelnik za društvenu djelatnost Grada Splita Mate Omazić, koji je kako osnovni cilj projekta naveo posvećivanje najboljima u školama kako bi u centrima iskazali ono najbolje što imaju te potom prelaskom u više razrede prijeđu u županijske centre izvrsnosti.

Uskoro centri izvrsnosti i za predškolce

Na natječaj za centre javilo im s deset škola, no odabrali su njih pet, a Omazić je najavio kako će skoro krenuti i centri darovitosti za predškolce.

Vlade Matas iz Agencije za odgoj i obrazovanje je centre izvrsnosti označio kao pravi način da grad i država pokažu koliko im je stvarno stalo do učenika, "jer se ne može o tome pričati kada dođu u srednju školu".

"Na taj način rada i poticanja od malih nogu mogu se usmjeravati sposobnosti učenika u pravom smjeru", poručio je.