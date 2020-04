'12 dugih godina naš anđele, zadarska dica pamtit će ti ime'

Nogometna je Hrvatska bila zavijena u crno, lopta je bila u drugom planu, tugovalo se za Hrvojem i prozivalo odgovorne kako je moguće da je zid toliko blizu aut-linije...

Hrvoje Ćustić preminuo je prije točno 12 godina. Taj 29. ožujka 2008. sve je promijenio i ostao je jedan od najcrnjih dana hrvatskog nogometa. Igrali su Zadar i Cibalia, kad je nakon dvoboja s Tomislavom Jurićem mladi zadarski nogometaš pao i potiljkom udario u betonski zid do samog terena.

- Bila mi je to prva utakmica za seniore Cibalije. To se dogodilo u četvrtoj minuti nakon remplanja, nikakve namjere nije bilo, ni prekršaj nije dosuđen. Kad god Cibalia gostuje u Zadru ili ja prolazim onuda, dođem Hrvoju na grob i zapalim mu svijeću i položim cvijeće - rekao je Tomislav Jurić.

Danijel Subašić od tada ne zaboravlja na svog prijatelja koji je 'uvijek s njim', a od tada ispod dresa nosi majicu s Hrvojevim likom. On je ispucao tu nesretnu loptu, a 12 godina nakon nesreće na Instagramu se prisjetio prijatelja.

- 12 dugih godina naš 12 anđele. Zadarska dica pamtit će ti ime. Hrvoje Ćustić - zauvijek - napisao je Suba.

Podsjetimo, nesretni Hrvoje prevezen je u bolnicu bez svijesti. Zadobio je teške ozljede glave te je iste večeri operiran. Prve prognoze poslije operacije predviđale su da će se oporaviti, no stanje se naglo pogoršalo i on je preminuo 3. travnja. To je najveća tragedija u povijesti HNL-a.