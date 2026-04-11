POTPUNA PREOBRAZBA
FOTO Bio je mršavac, natukao 180 kila, a onda i mišiće! Ovo je transformacija Tysona Furyja
Tyson Fury u subotu navečer staje pred najopasnijeg protivnika kojeg je dugo izabrao. Arslanbek Makhmudov želi mu nanijeti tek treći poraz u karijeri. Mi vam donosimo njegovu fizičku transformaciju kroz godine
Tyson Fury kao mladić postao je jedna od najvećih nada engleskog boksa, iako nije imao zavidnu amatersku karijeru.
Prvi profesionalni meč odradio je 2008. godine.
U početku karijere brzo je svome rezimeu dodao Dereka Chisoru, kojeg je pobijedio 2011. godine. Tri godine kasnije ponovno ga je pobijedio, a ulog su već činila tri pojasa, uključujući cijenjeni WBO.
Borba s Vladimirom Kličkom 2015. godine vinula ga je u orbitu, a od dotad neprikosnovenog prvaka uzeo je IBF i IBO pojaseve.
Nakon te pobjede, slava i bogatstvo gurnuli su ga u ovisnost o alkoholu i drogama, što je dovelo do enormnog debljanja kada je dosegnuo 180 kilograma. U jednom trenutku toliko je očajavao da je razmišljao o samoubojstvu, ali ga je misao na obitelj zaustavila.
Između 2016. i 2018. godine, Fury je izgubio boksačke naslove i licencu, a zdravlje mu se rapidno pogoršalo. Međutim, 2017. godine odlučio je preokrenuti život. Ponovno je počeo trenirati s Davisonom, prilagodio prehranu i izgubio 63 kilograma.
Postupno je povratio formu i 2018. vratio se u ring pobjedama protiv Sefera Seferija i Francesca Pianete. Njegov meč protiv Deontaya Wildera završio je neriješeno, što ga je potaknulo da unaprijedi treninge.
U revanšu 2020. godine Fury je pobijedio Wildera tehničkim nokautom u sedmoj rundi. Na kraju je slavio i u trećem meču te se isprofilirao kao najveće boksačko ime u tom svijetu.
Nitko mu nije bio ravan dok se u Rijadu nije susreo s Oleksandrom Usikom, koji ga je pobijedio dva put za redom. To su mu ujedno i jedini porazi u karijeri.
Londonski stadion Tottenhama u subotu je domaćin jednog od najzanimljivijih boksačkih događaja godine. Tyson Fury (37), čovjek koji se toliko puta oprostio od boksa da mu nitko više ne vjeruje kada kaže da odlazi, opet je tu. Ovaj put pred njim stoji Rus Arslanbek Makhmudov (36), opasan udarač kojeg se ne smije podcjenjivati.
Fury u meč ulazi s 121,5 kilograma. To je dramatičan pad težine za Furyja, koji je u svojoj posljednjoj borbi protiv Oleksandra Usyka u prosincu 2024. težio 127 kilograma u karijeri.
