24sata na gostovanju Hajduka: Slovaci pozdravili 'drevni klub', zbog Rakete jedan vozio 20 sati

Ružomberok je mali gradić na sjeveru Slovačke od nekakvih 25.000 stanovnika i za njih je gostovanje Hajduka bio veliki događaj, ali i veliki zalogaj. Vidjelo se to po svakom detalju organizacije utakmice, prije svega po načinu na koji su momčadi uvedene na stadion. Autobusi su jedva prošli kroz ulaz, ali kako unutar stadiona nije bilo mjesta, ostali su tako, napola vani, a kad su se igrači iskrcali, krenuli su unatrag van stadiona, na parking. A da stvar bude čudnija, svega par metara dalje bili su ulazi kroz koje su navijači već debelo ulazili na tribine.

Kaotično je bilo i pri ulasku samih navijača, kontrole nisu bile posebno ozbiljne, redari su pregledavali svako petog-desetog navijača, a jedine stroge kontrole bile su na tribini na kojoj su bili smješteni navijači Hajduka. Njih otprilike 400-tinjak, Hajduk je naime ispregovarao dodatnih 140 ulaznica za navijače odrekavši se VIP ulaznica koje im po propisima pripadaju.

Inače, šećući po ovom malenom gradiću niste mogli dobiti dojam da se nešto važno događa osim što smo primijetili "pravu jadransku zmrzlinu" odnosno sladoled, sve dok oko 14:00 sati ulicama koje okružuju stadion nisu krenule objave sa zvučnika, kao u neka stara vremena kada su se na taj način objavljivale važne vijesti. Pozivani su navijači da se upute u fan zonu, odakle će biti prepraćeni na tribinu, no po gradu ih nije bilo posebno puno, svega njih par je sjedilo u kafićima... Tu i tamo bi prošla policijska vozila s upaljenim rotacijama, koji su očito kontrolirali situaciju, i to je bilo sve... Zabavno je bilo kao i uvijek u Slovačkoj čitati natpise na slovačkom jeziku, poprilično sličnom našem, a opet.... (kurčata je piletina).

Slovaci su se potrudili biti dobri domaćini, s razglasa su uoči utakmice pozdravili "drevni splitski klub Hajduk i poznatu navijačku skupinu Torcidu", ali i jasno dati do znanja kako neće biti moguće navijačima Hajduka ući na bilo koju tribinu osim one predviđene za njih, no i na suprotnoj tribini bilo je dosta navijača Hajduka, u dresovima i s obilježjima poput šalova, kapa... I to ne samo onih koji su doputovali iz Hrvatske, nego i domaćih, Slovaka, a sreli smo i Denisa Šuliarenka iz ukrajinskog Kijeva koji je zbog rata preselio u Barcelonu.

- Navijam za Barcelonu i putovao sam na utakmicu u Ružomberok 20 sati da bih vidio svog idola Ivana Rakitića i zamolio ga da mi pokloni svoj dres. Nadam se da ću imati sreće - rekao nam je Denis, a oko njega je bilo još nekoliko mladih navijača, domaćih, Slovaka, sa sličnim natpisima. Iznenadio nas je jedan dječak s kartonom na kojem je pisalo da za dres moli Josipa Eleza, pa smo ga upitali otkud zna Eleza:

- Pratim hrvatsku ligu a Eleza sam zapamtio zbog jako dobrih igara prije dvije sezone, kad je Hajduk osvojio Kup – spremno je kazao.

Uokolo stadiona nije bilo neke posebne ponude za navijače, osim u fan zoni i u klupskim kioscima u kojima su se prodavale kobasice i pivo od pola litre po 2,50 eura, dok su ostali napitci stajali pola eura za jedna decilitar... U ponudi su bili i šalovi posebno tiskani za ovu utakmicu s natpisom Ružomberok – Hajduk, koji su se mogli kupiti po 13 eura.

- Napišite da su šalovi skupi, ali ja imam kapu i dres Hrvatske odavno, kupio sam ih na ljetovanju na Jadranu - kazao nam je Jan, i prognozirao rezultat 1-1. Slovak sam, a navijam i za Hajduk, pa neka bude neodlučeno - kazao je pomirljivo.

Organizatori utakmice najviše su strahovali od mogućnosti da navijači Hajduka kupe ulaznice za druge tribine, iako su najavili stroge kontrole i pregled osobnih dokumenata na ulazu. No strahovali su i od mogućnosti da na utakmicu doputuju i prijatelji Torcide iz poljskog Gornika.... Koliko je poznato nisu se pojavili...