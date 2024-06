24sata u kampu Hrvatske: Dio igrača gledat će na gradilište?! 'Blizu je i balkanska diskoteka'

Neuruppin, gradić na sjeveru Njemačke od nešto više od 30.000 stanovnika, ugostit će hrvatsku nogometnu reprezentaciju tijekom Eura. Naši 'vatreni' u nedjelju će iz Lisabona letjeti za Berlin pa u poslijepodnevnim satima doći u Neuruppin. Dočekat će ih i gradonačelnik. Izabranici Zlatka Dalića bit će smješteni u luksuzni resort Mark Brandenburg, a 24sata prva su, već u subotu oko 14.30 sati, stigla na poprište događaja.

Pokretanje videa... 01:18 Hotel u kojem je hrvatska nogometna reprezentacija u Njemačkoj | Video: Mato Galić/24sata

Već po izlasku iz automobila bilo je jasno da smo odabirom odjeće malkice promašili. U Neuruppinu je 20-ak stupnjeva i puše jak vjetar. Hrvatske zastave oko hotela teško je pronaći. Tek dvije ili tri. Na ulazu hotela ogroman natpis: "We welcome the Croatian national football team". Hotel neće biti dom samo hrvatske reprezentacije tijekom Eura. HNS je, naime, zakupio prvi i drugi kat, a resortom slobodno možete šetati.

Ispred hotela četiri su ljubazna zaštitara. Ušli smo u hotel pa sjeli na terasu i naručili dvije kave. Jedna je 5,20 eura. Za hrvatski standard, priznat ćete, ipak previše. A ne bi Njemačka bila Njemačka da ne čujete nekog s ovih prostora.

Foto: Mato Galić/24sata

- Došao sam iz Srbije u svibnju. Malo raditi, što ću. Mislite da će se vaši igrači razveseliti kad shvate da ih razumijem? - rekao nam je jedan od konobara, rodom iz Kragujevca, pa dodao:

- Sve je spremno za dolazak "vatrenih"! Ma, ovo vam je dosadan grad. Kad god imam slobodno, odem vlakom do Berlina. U blizini je diskoteka, mislim da je drže Albanci ili Makedonci. Vrijeme ovdje je užasno, kiša je konstantno.

Osim što pada kiša, čuju se i strojevi. Dio reprezentativaca imat će pogled na prekrasno jezero Ruppiner koje je nastalo kao dolina ledenjačkog tunela i površine osam kilometara kvadratnih. Drugi dio neće biti te sreće. S druge strane hotela, naime, nalazi se - gradilište. Nismo sigurni vrijedi li u Njemačkoj ono pravilo da tijekom ljetne sezone nema građevinskih radova, ali valjda idućih tjedana neće biti preglasni. Gradić je inače miran, na prvu smo vidjeli tek dva-tri kafića i ne previše ljudi.

Foto: Hrvoje Tironi/24sata

'Žao nam je, gospodine. Krivo smo vam upisali prezime'

Prije dolaska u Neuruppin, stali smo u Berlinu, gdje smo morali po akreditacije. Nekoliko stotina metara od Olimpijskog stadiona nalazi se akreditacijski centar gdje je svaki dan do 18 sati moguće podići akreditaciju. Nije, nažalost, išlo sve kao po loju. Nakon što su nam policijski službenici provjerili osobne dokumente, zaputili smo se prema pultu za fotografiranje i dodatnu provjeru podataka.

- Galić? Žao nam je, gospodine, krivo smo u bazu podataka upisali vaše prezime. Odmah ćemo to prijaviti. Dobit ćete mail kad to bude riješeno. Može trajati 20 minuta, a može i 24 sata - ljubazno nam je objasnila Uefina službenica.

Uzalud smo pokušali objasniti da nismo smješteni u Berlinu, već u Neuruppinu i da ćemo se sutra zbog njihove greške morati vraćati u 70-ak kilometara udaljeni Berlin.

- Žao nam je, naša greška - slijegali su ramenima.

Ne znamo je li do Uefe ili pedantnih Nijemaca, ali, eto, još jedan dokaz da svi griješe.