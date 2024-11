A gdje smo mi? Klubovi iz BiH i Irske na pragu euro-proljeća

Nogometaši ljubljanske Olimpije ostvarili su treću pobjedu u Konferencijskoj ligi, u domaćem ogledu četvrtog kola pobijedili su Larne, predstavnika Sjeverne Irske, s minimalnih 1-0.

Junak pobjede Olimpije, koja je na startu ove sezone iz Europe izbacila Rijeku, bio je 24-godišnji hrvatski nogometaš Ivan Durdov koji je u igru ušao u 65. minuti, a samo dvije minute kasnije postigao je pogodak vrijedan tri boda. Asistirao mu je Raul Florucz, nekadašnji igrač zagrebačke Lokomotive. Slovenski klub je ovom pobjedom gotovo pa osigurao europsko proljeće.

Revijalna utakmica povodom 100. godišnjice Zagreba?kog nogometnog saveza | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatski vratar Ivica Ivušić nije mogao zaustaviti igrače Fiorentine koji su na svom Artemio Franchi stadionu pobijedili njegov Pafos 3-2. Fiorentina je imala stalnu prednost, a njeni su strijelci bili Kouame i Quarta, uz autogol Goldara, dok su za ciparski Pafos poentirali Jairo i Jaja.

Varšavska Legia nakon četiri utakmice ima sve četiri pobjede te je i dalje bez primljenog pogotka. Ovaj put je poljska momčad u gostima pobijedila Omoniju na Cipru s 3-0. Strijelci su bili Morishita u 17., Szczepaniak u 77. i Wszolek u 85. minuti.

Prvu pobjedu ostvarila je Mlada Boleslav nakon što je na domaćem terenu svladala Betis 2-1. Gosti su poveli golom Lo Celsa, a potom su Česi okrenuli rezultat unutar samo četiri minute. Pogađali su Vojta u 51. i Vydra u 54. minuti.

Nakon tri slavlja bez pobjede je ostao Rapid koji je u Beču odigrao samo 1-1 protiv Shamrocka. Cvetković je u devetoj minuti doveo Rapid u vodstvo, a za Irce je izjednačio Kenny golom u 55. minuti. Dion Drena Beljo je odigrao cijelu utakmicu za Rapid. Irci su ovim bodom gotovo pa osigurali nokaut fazu Konferencijske lige. Prema nekim prognozama, osam bodova, koliko su skupili, trebalo bi biti dovoljno za plasman. Do kraja ligaškog dijela ostala su još dva kola.

Nogometaši Chelseaja nastavili su dominirati u Konferencijskoj ligi, u četvrtom kolu su upisali i četvrtu pobjedu nakon 2-0 slavlja u gostima protiv bundesligaša Heidenheima. Bio je to ujedno derbi ovog kola jer su oba sastava do ove utakmice slavili u svim dvobojima. Chelsea je u Njemačkoj do pobjede stigao pogocima u drugom poluvremenu. Heidenheim je načeo Nkunku u 51. minuti, a pobjeda je potvrđena u završnici, u 86. minuti je Ukrajinac Mudrik pogodio za 2-0. U posljednjim trenucima ogleda zbog drugog žutog kartona isključen je igrač Chelseaja Casadei.

Najdramatičnija bila je utakmica slovenskog Celja i poljske Jagiellonije koja je završila bez pobjednika 3-3. Bila je to prva utakmica poljske momčadi u kojoj nije slavila u Konferencijskoj ligi. Bila je Jagiellonia blizu i četvrtog slavlja, ali je u 80. minuti Adrian Dieguez pogodio vlastitu mrežu za konačnih 3-3.

U sastavu Celja cijelu je utakmicu odigrao hrvatski nogometaš Ivan Brnić.

LASK je poražen u Banja Luci od Borca s 1-2 što ne treba čuditi jer je austrijski sastav već od sedme minute imao igrača manje zbog isključenja vratara Siebenhandla. Unatoč tome LASK je poveo golom Berishe u 51. minute te je vodio sve do osam minuta prije kraja. U 82. minuti je na 1-1 izjednačio Despotović, dok je hrvatski nogometaš Dino Skorup u 89. zabio za 2-1 i slavlje domaćina. Bivši hajdukovac je svojoj momčadi donio vrijednu pobjedu kojom su napravili veliki korak ka europskom proljeću. Prema nekim predviđanjima i osvojenih sedam bodova bi trebalo biti dovoljno, ali još imaju dva kola za matematički osigurati plasman.

Banja Luka: Borac pobijedio LASK u četvrtom kolu Konferencijske lige | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Za LASK je cijelu utakmicu odigrao hrvatski igrač Hrvoje Smolčić, dok je U21 reprezentativac Marin Ljubičić počeo utakmicu i zamijenjen je u 85. minuti.

Ranije tijekom četvrtka nogometaši Astane su na domaćem terenu remizirali 1-1 protiv portugalske Vitorije Guimaraes. Za pogodak Astane su zaslužni hrvatski nogometaši, prošlosezonski članovi zagrebačke Lokomotive. U 40. minuti Karlo Bartolec je izveo aut, a lopta je u šesnaestercu došla do Branimira Kalaice koji je bio precizan te postigao pogodak za 1-0. Kroz cijelo drugo poluvrijeme gosti su napadali, a do zasluženog boda su stigli u 89. minuti kada je domaću mrežu pogodio Ramirez.

U udarnoj momčad Astane bila su čak četvorica hrvatskih nogometaša. Osim Kalaice i Bartoleca u sastavu su bili vratar Josip Čondrić i Marin Tomasov. Svi oni su odigrali svih 90 minuta. Za Vitoriju je cijelu utakmicu odigrao hrvatski obrambeni igrač Toni Borevković.