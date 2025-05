Gattuso: Ovo je naš oproštaj od borbe za naslov. Ja sam kriv za sve, nisu igrači ništa krivi...

Gorica i Hajduk u 34. kolu HNL-a odigrali su 1-1. Riječ je nakon utakmice u Velikoj Gorici prvi dobio Gennaro Gattuso, trener gostiju.

- Lagana utakmica za komentirati. Bez lopte dobri, s loptom neučinkoviti, bezopasni prema naprijed - rezignirano je kazao Gattuso na presici nakon utakmice.

Je li to oproštaj od borbe za naslov?

- Zasigurno. Već nakon prošle utakmice to je bilo blizu, a sad je to poprilično izvjesno. Na nama je da odigramo kako znamo do kraja, dostojanstveno.

Kako pripremiti momčad za Rijeku u ovakvom stanju?

- Uvijek isto pripremamo utakmice. Rijeka je teško pobjediva za nas ove sezone. To nam mora biti dodatan motiv ove sezone. Budemo li igrali ovako sporo kao danas, teško ćemo pobijediti ikoga.

Jeste li razočarani zadnjom četvrtinom prvenstva? Praktički samo pobjeda protiv Slavena... Što je uzrok?

- Nismo bili na razini na kojoj smo igrali prije. Prvi i glavni odgovorni sam ja. Kad smo trebali ubaciti u višu brzinu, nismo. Igrači nisu ništa krivi. Ja sam kriv. Razočaran sam samo trenutačnom situacijom, razočaran sam sobom, ne igračima.

Komentar je dao i Mario Carević.

- Moramo se zadovoljiti s tim bodom, ali u drugom poluvremenu očekivao sam više, da ćemo biti poduzetniji u fazi napada, osjećao sam da imamo dovoljno prostora. Limitirali smo u prvom poluvremenu Hajduk, dobri smo bili u presingu na njihovo otvaranje igre, oduzeli smo hrpu lopti preko Tibora Halilovića. Od igrača s klupe očekivao sam više, bolju energiju. Na kraju, moramo se zadovoljiti bodom.

Je li vaš cilj ove sezone ispunjen?

- Bio je još sinoć. Sad smo matematički sigurni, kad je Šibenik izgubio. Zato sam očekivao bolju utakmicu danas našu. U drugom poluvremenu pogotovo, bilo je prostora. Možda nam se akumulirao umor, kraj je sezone. Remi je za nas dobar...

Je li vas sputavao grč borbe za ostanak?

- Sigurno, ovaj kadar puno je bolji od ovoga što je pokazivao. Pojačali smo se za drugi dio sezone, a bili smo posljednjeplasirani. Nadoknadili smo minus. Izvedba bi u nekim utakmicama bila i puno bolja da nismo cijelo vrijeme bili zadnji ili predzadnji. Sad smo ostvarili cilj.

Kako vidite Hajduk?

- Neću komentirati današnju utakmicu... Vidljivo je bilo emotivno pražnjenje nakon gubitka derbija. Bio je Hajduk "živ" do ove utakmice, konkurentan, što je pomak u odnosu na prijašnje sezone, ali, opet... Ne znam što reći...

Je li vam predsjednik Črnko ponudio novi ugovor, poboljšani, recimo?

- To mu vi recite, ha, ha. Meni se automatizmom produljuje ugovor jer smo ostali u ligi. Imam ugovor na još godinu dana.

Gorica u idućoj sezoni?

- Ovisi o ciljevima i ambicijama. Kad dođeš u klub, a zadnji si, moraš se adaptirati. To nije nogomet koji želiš igrati. Moraš biti čvrst, agresivan, ne možeš baš prelijepo igrati. Želim napraviti na ljeto selekciju gladnih igrača, da im je Gorica stepenica za nešto više. Kad uđeš 10 minuta protiv Hajduka, moraš preorati teren. Za svoj napredak, majstore.