A kad vidi vilu usred Dalmacije: Bujni model zaveo ikonu 'elfa'

Nicola Cavanis ime je koje se često spominje u svijetu mode, ali i sporta. Ova manekenka i poduzetnica privukla je veliku pažnju javnosti nakon što je prohodala s bivšim njemačkim nogometašem Matsom Hummelsom
Rođena 17. prosinca 1998. godine u Münchenu, Nicola Cavanis svoj je put u svijet mode započela vrlo rano. Već sa sedam godina nosila je reviju za dječju kolekciju brenda Escada, gdje je njezina majka radila.
Ova uspješna njemačka manekenka i poduzetnica privukla je veliku pažnju javnosti nakon što je obznanjena njezina veza sa slavnim njemačkim nogometašem Matsom Hummelsom.
Hummels se rastao od supruge Cathy, s kojom je bio u braku sedam godina, od 2015. do 2022.
Godinama su ljetovali u vili u Posedarju koju bi uskoro mogla upoznati i nova ljubav bivšeg nogometaša.
Cavanis, visoka 175 centimetara, izgradila je impresivnu karijeru i postala jedna od najprepoznatljivijih njemačkih influencerica.
Par je svoju vezu potvrdio u listopadu 2024. godine, kada su se zajedno pojavili na svečanoj ceremoniji dodjele Zlatne lopte u Parizu, privukavši sve poglede. Hummels, koji je tijekom karijere igrao za velikane poput Borussije Dortmund i Bayerna, i njegova nova partnerica brzo su postali jedan od najpraćenijih slavnih parova u Njemačkoj.
Ipak, nakon završetka srednje škole nije odmah uplovila u profesionalne manekenske vode. Napravila je, za modni svijet, neuobičajen korak i završila pripravnički staž kao službenica za osiguranje i financije, no strast prema modi ubrzo ju je vratila na piste i pred objektive fotoaparata.
Danas je Cavanis poznata prvenstveno kao model za donje rublje i kupaće kostime, a na popisu njezinih suradnji nalaze se neki od najvećih svjetskih brendova. Radila je kampanje za Pumu, Zalando, New Yorker, a posebno se ističu angažmani za Victoria's Secret i francuskog proizvođača donjeg rublja Etam.
Aktivna je i na TikToku, gdje njezine videozapise prati više od pola milijuna korisnika. Njezina popularnost na mrežama dodatno je porasla nakon što je objavljena veza s Hummelsom, čime je učvrstila svoj status jedne od najutjecajnijih osoba na njemačkoj javnoj sceni.
Osim manekenstva, 2024. godine zakoračila je i u poduzetničke vode te je suosnivačica vlastitog brenda kupaćih kostima Andeovrag.
Na svom Instagram profilu, gdje redovito dijeli fotografije s modnih snimanja i trenutke iz privatnog života, prati je više od dva milijuna ljudi.
Nicola Cavanis primjer je moderne zvijezde koja je svoj talent, radnu etiku i izgled uspješno pretvorila u unosan posao. S impresivnom karijerom modela, vlastitim modnim brendom i golemim utjecajem na društvenim mrežama, dokazuje da je puno više od 'djevojke nogometaša' te da njezino vrijeme na svjetskoj sceni tek dolazi.
