A rekli su mu da je višak: CR7 je opet zabio i poslao jaku poruku

Nisam završio, kratak je i jasan bio Cristiano Ronaldo (37) nakon što je izborio penal i zabio ga u pobjedi Manchester Uniteda na gostovanju kod Brentforda (3-0). Video možete pogledati OVDJE.

Nakon tri teške utakmice i dva poraza uz remi, vratili su se 'crveni vragovi' pobjedama i tako bar malo utišali navijače koji ne mogu biti zadovoljni ovom sezonom. U borbi su za mjesta koja vode u Europsku ligu, ali to im je trenutačno najmanji problem. Erik Ten Hag koji će sljedeće sezone biti na klupi momčadi mora u dogovoru s igračima i Ralfom Rangnickom vidjeti koji će igrači nastaviti karijeru na Old Traffordu.

Već se neko vrijeme u engleskim kuloarima spominje da tamo neće biti spomenutog Portugalca, ali prema posljednjim nastupima je Cristiano Ronaldo daleko od 'problema' o kojem bi trebali razmišljati. Da, sljedeće će godine biti još stariji, ali ako u Unitedu ne planiraju dovesti nekog kapitalca u napadu, trofejni Portugalac je i više nego dobra opcija. A ima i ugovor do 2023. godine.

Naravno, tu ne govorimo samo o nogometnom smislu, svjesni su i oni koliko im 'sedmica' donosi na marketinškom planu. Možda je to bila i posljednja Ronaldova utakmica na Old Traffordu u dresu Manchester Uniteda, a ako Kylian Mbappé ode u Real Madrid, ne bi čudilo da CR završi u PSG-u gdje bi se mogao spojiti s Lionelom Messijem (34), a pitanje je koliko je to onda realna opcija.

Liga prvaka je za United praktički nedostižna, a i ona bi mogla uvjetovati gdje će Ronaldo. Ali jedno je sigurno - nije završio. Nije završio s dokazivanjem da je i dalje na najvišoj razini, a očito ni s trofejem. Ili više njih.

