Abi: Nakon poraza prijatelji su me pozvali na zabavu. Otišao sam, nisu htjeli da budem tužan

Bio sam pod adrenalinom, kazali su mi nakon meča da su mi skandirali, da je publika vrištala, ali ja nisam ništa čuo. Mama Zejna je rekla da je bila ponosna, kaže nam Abraham Are nakon poraza u MMA debiju, a i iz SAD-a su mu najavili pomoć

<p>Hrvatski borac<strong> Abraham Salimon Are </strong>(20) privukao je najveću medijsku pozornost uoči svog debija u FNC-u. Protivnik mu je bio srpski borac <strong>Miloš Cvetković</strong>, koji je pobijedio tehničkim nokautom u prvoj rundi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Abraham Salimon debitira na Armagedonu</strong></p><p>- Dobio me baš na iskustvo, još sam tužan zbog toga. Ne želim umanjiti njegovu pobjedu, ali osjećao sam se boljim od njega. Ipak, zasluženo me pobijedio. Teško mi je pao taj prvi poraz, baš sam bio željan borbe. Nije se moglo primijetiti da debitiram, ušao sam u kavez opušteno, čak možda i preopušteno. Prepoznao je to i Miloš pa je jedno vrijeme čak i bježao po kavezu, ali onda sam bacio jedan 'middle kick', potpuno nepotrebno, uhvatio mi je nogu i završio posao. U trenutku bacanja tog 'middle kicka' znao sam da to neće završiti dobro, ali bacio sam ga pa što bude...</p><p>Srećom, nije bilo veće štete.</p><p>- Zaista, ništa mi nije bilo. Malo me boljela vilica nakon borbe i to je to. Ogulio sam kožu na laktu zbog kaveza, ali na licu štete nema. Žao mi je što publici i prijateljima nisam pružio bolju borbu. Bio sam pod adrenalinom, kazali su mi nakon meča da su mi skandirali, da je publika vrištala, ali ja nisam ništa čuo, bio sam skroz 'unutra'. Plan je bio da krenem odmah po nokaut, da ga iznenadim...</p><p>Nakon borbe iskusni mu je Cvetković kazao nekoliko riječi.</p><p>- Ohrabrio me, kazao mi je da sam odradio sjajan meč, da imam muda jer sam upao kao zamjena zamjene, čak me pozvao na piće, baš je dobar dečko. Nemam ozljeda pa se odmah vraćam treninzima. Nakon borbe bio sam tužan i utučen, ali trener Saša Drobac i dečki iz kluba vratili su me brzo iz mrtvih. Još su me prijatelji nakon borbe pozvali na zabavu u Ivanić, nisu željeli da odem kući tužan. Otišao sam s njima, malo smo se zabavili i proveselili i sad sam puno bolje - kaže nam simpatični borac.</p><p>Borbu su u zagrebački ATT došli pogledati i Salimonovi udomitelji. Mama Zejna bodrila je Abija iz prvih redova.</p><p>- Nije joj bilo lako, bila je sretna što debitiram, ali se bojala za mene. Nakon borbe kazala mi je koliko je ponosna, ohrabrila me, kazala da nema veze. Vidio sam joj na licu da je bila tužna što sam izgubio, ali vješto je to pokušavala prikriti - kaže nam Abi.</p><p>Salimon već razmišljao prema naprijed.</p><p>- Čekam sad novu borbu. Vrijedno ću trenirati jer uskoro želim ući u profesionalne vode.</p><p>Cvetković je otkrio kako i njegova obitelj udomljuje nesretnu djecu kao što je Abraham. Razmišlja li i on o tome?</p><p>- Nisam razmišljao o tome, imam tek 20 godina, a to je velika odgovornost. Možda jednog dana, ako budem imao uvjete za to, kad financijski budem stabilan.</p><p>A Dražen Forgač, šef FNC-a i Abijev trener, naglasio je:</p><p>- Abraham je borac u životu i u kavezu. On je najsimpatičniji lik u dvorani i ima moju maksimalnu podršku. Znao sam da je prerano za ovakvu razinu natjecanja, ali sam ipak odlučio dati priliku Abiju nakon odustajanja Luke Purkerta i nije mi žao. Pokazao je da je hrabar, a i da je pravi showman što je jako bitno u našem sportu. Kontaktirali su me i partneri iz SAD-a Narcis Mujkić i Bob Berman, oni su nakon što su čuli Abijevu životnu priču odlučili pomoći u nastavku karijere.</p>