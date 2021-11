Napad na nogometašicu Kheiru Hamraoui dobrano je potresao francuski nogomet, ali i razorio jedan brak. Naime, dvojica maskiranih napadača su pretukli nogometašicu PSG-a i nanijeli joj teške ozljede nakon što se 4. studenog vraćala s večere na kojoj je bila sa suigračicom Aminata Diallo.

Upravo je ona bila prvoosumnjičena za organizaciju napada jer je svima bilo sumnjivo što je prošla neokrznuta, no nakon češljanja francuskih istražitelja, glavni osumnjičeni postao je bivši nogometaš Barcelone Eric Abidal (42), pisali su francuski mediji.

Poveznica je jedna, ali sasvim dovoljna da se probudi sumnja. Hamraoui je bila njegova ljubavnica. Njihova tajna veza trajala je od 2018. do ljeta ove godine, točno koliko je ona provela u Kataloniji. Nogometašica PSG-a odlučila je raskinuti s njim nakon što je promijenila klub, a on se nije mogao pomiriti s tim pa joj je navodno htio zagorčati život tako što je organizirao napad.

Na kraju su se tvrdnje o Abidalovoj prevari pokazale istinitima. Njegova supruga Hayet, s kojom ima petero djece, to je doznala iz više izvora pa je već podnijela zahtjev za razvodom. To je dotuklo bivšeg Barcinog nogometaša i sportskog direktora pa je na Instagramu objavio emotivnu poruku svojoj supruzi gdje se kaje za sve grijehe. No, kasno se sjetio.

- Hayet, oprosti mi. Što god odlučila, u mojim očima ćeš ostati žena mog života i majka naše prekrasne djece. Zaslužujem poniženje čak i pod cijenu toga da me ubiješ. Molim te da mi jednog dana oprostiš - napisao je Abidal koji je tako priznao da je prevario suprugu.

Abidal je ostao bez supruge, a uskoro bi mogao i bez slobode. L'Equipe piše kako bi se u sljedećim danima trebao pojaviti na saslušanju, no optužbe s kojima se suočava nisu nimalo bezazlene. Ukoliko se dokaže da je on zaista organizirao napad, prijeti mu zatvor zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda.