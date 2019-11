Abidal o Raketi: Znao je da će igrati manje od početka sezone

Ivan Rakitić (31) najvjerojatnije će u zimskom prijelaznom roku napustiti Barcelonu jer je od statusa standardnog prvotimca dogurao do standardnog 'grijača klupe'. Takav status nikako ne može odgovarati Raketi koji još uvijek želi igrati na najvišoj razini, a u Kataloniji mu to na svojstven način i brane.

No, sportski direktor Barcelone Eric Abidal (40) otkrio je u intervjuu za španjolski Sport kako je Ivan Rakitić (31) bio upoznat sa svojom situacijom i prije početka sezone.

- Kao prvo, trener je Rakitiću rekao i prije početka sezone da će biti drukčija nego dosad te da će igrati manje. Razgovarao sam s Ivanom i rekao mu da razumijem kako je situacija komplicirana zato jer sam ju i sam prošao - od igranja cijelih utakmica do sjedenja na klupi. Uvijek ću biti tu da mu pomognem. To je odluka uprave i on to mora razumjeti. Kada klub želi prodati igrača mora ga stavljati u igru, a mi ćemo vidjeti ako je sve po pitanju Ivana Rakitića riješeno - rekao je Abidal.

Prema pisanju Diario Sporta, prvi su u redu za dovođenje Ivana milanski Inter i Manchester United.

- Znate kako se osjećam? Osjećam se kao moja mala kći kada joj netko oduzme igračku, tužno. E, tako se osjećam. Oduzeli su mi moju loptu - rekao je Raketa na početku emisije i dodao:

- Poštujem i razumijem odluke trenera, uprave, koga god treba. Ali meni je 31. Nije mi 38. I vjerujem da sam u najboljim nogometnim godinama. Čovjek sam koji nema problema s iskazivanjem emocija. Kada treba zaplakati, plačem. Kada treba slaviti, slavim - rekao je Rakitić.

On je u sezoni 2017/2018 odigrao čak 70 utakmica što je bilo uvjerljivo najviše. Stručnjaci su se javljali kako je to prevelik broj utakmica i da to može utjecati na njegovo zdravlje. E pa Valverde se za to pobrinuo i Rakitića zakovao za - klupu. Ali, od zime ne bi više trebao sjediti na klupi. A Barcelona je krenula po zamjenu i prvi su im na listi Fabian Ruiz iz Napolija, Saul Niguez iz Atletica te Rodrigo Bentancur iz Juventusa.