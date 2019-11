Pao dogovor Barce i Rakitića: Možeš ići, naći ćemo zamjenu

Ivan Rakitić (31) može ići na zimu, a Barcelona kreće u potragu za novim veznjakom, prenosi španjolska Marca.

Pet je godina bio važan kotačić Barceloninog veznog reda, ali ove sezone nije u prvim planovima Ernestea Valverdea. Rakitić je od prvotimca postao redovni grijač klupe u katalonskom gigantu, a ta ga situacija frustrira te je u dogovoru s klubom našao izlaz iz nje. Prema pisanju Diario Sporta, prvi su u redu za dovođenje Ivana milanski Inter i Manchester United.

Foto: ALBERT GEA

Trener Ernesto Valverde ga je obožavao i nije ga htio pustiti iz "blaugrane", a onda se sve odjednom promijenilo. Odjednom je pao u drugi plan i dobivao je minute na kapaljku. Ivan je patio iznutra, ali nije klonuo te je i dalje marljivo trenirao. No sada je u televizijskoj emisiji Universo Valdano otkrio kako se osjeća zbog male minutaže u katalonskoj momčadi.

- Znate kako se osjećam? Osjećam se kao moja mala kći kada joj netko oduzme igračku, tužno. E, tako se osjećam. Oduzeli su mi moju loptu - rekao je Raketa na početku emisije i dodao:

- Poštujem i razumijem odluke trenera, uprave, koga god treba. Ali meni je 31. Nije mi 38. I vjerujem da sam u najboljim nogometnim godinama. Čovjek sam koji nema problema s iskazivanjem emocija. Kada treba zaplakati, plačem. Kada treba slaviti, slavim - rekao je Rakitić, a to je samo dio njegovog razgovora jer će 14. studenog izaći cijela emisija i imat ćemo priliku pogledati što je sve hrvatski reprezentativac imao za reći.

On je u sezoni 2017/2018 odigrao čak 70 utakmica što je bilo uvjerljivo najviše. Stručnjaci su se javljali kako je to prevelik broj utakmica i da to može utjecati na njegovo zdravlje. E pa Valverde se za to pobrinuo i Rakitića zakovao za - klupu. Ali, od zime ne bi više trebao sjediti na klupi.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

A Barcelona je krenula po zamjenu i prvi su im na listi Fabian Ruiz iz Napolija, Saul Niguez iz Atletica te Rodrigo Bentancur iz Juventusa.