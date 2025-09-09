"Aleksandar Džikić je bio kandidat za izbornika Hrvatske prije nego sam stupio u kontakt s Dariom Đerđom. Mjesec dana smo pregovarali, bili smo blizu dogovora, ali nakon zadnjeg razgovora cijela je priča pala u vodu."
Aco Brasileiro: Nova putovnica čini me ponosnim, a obvezuje ugovor do Olimpijskih igara...
"Aleksandar Petrović je Brazilac. Izdana je putovnica za Hrvata, najvećeg u Brazilu svih vremena. Petro je osvojio svoj prvi naslov AmeriCupa sa Brazilom" napisali su iz Brazilskog košarkaškog Saveza na društvenim mrežama i priložili fotografiju Petrovićeve putovnice, izdane na dan velike pobjede nad Argentinom. Brazil je u Nikaragvi slavio u finalu Američkog kupa 55-47 i osvojio svoj peti naslov u 20 godina održavanja tog natjecanja.
