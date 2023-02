Aco: Još nisam razgovarao s Bojanom, ali ako izborimo OI, mogao bi se ipak predomisliti...

Hrvatska košarkaška reprezentacija 23. veljače u Švicarskoj i 26. veljače u Splitu protiv Austrije završava kvalifikacije za Eurobasket. Šanse da s prvog mjesta ode dalje su teoretske, a sportski direktor i v.d. izbornika Aleksandar Petrović skratio je popis igrača na 15 imena.

- Skraćeni popis ima 15 igrača jer puno je kvalitetnije kad formiraš tri petorke na treninzima, a ako imaš 12, 13 ili 14 igrača, pola treninga rotiraš igrače. U formi su i ovo nam je zadnje okupljanje prije nevjerojatno radnog ljeta, 50 dana aktivnosti. Ne vjerujem da će biti iznenađenja u zadnjem prozoru, da Švicarska dobije Poljsku pa mi možemo završiti prvi ako dobijemo obje. Treba biti realan, spreman za to iznenađenje, ali realan. Dakle, idućeg ljeta imamo dva važna cilja: od 19. srpnja do 4. ili 5. kolovoza su dodatne pretkvalifikacije za EP, a drugi je cilj od 12. do 20. kolovoza predolimpijski turnir. Ovih 15 igrača je zbog toga tu, da se sve dileme raščiste na terenu. Treninzi i utakmice će pokazati meni i izorniku sve ćemo treninge snimati i imat ćemo informacije o svakome. Netko tko ne igra puno ili dobro, teško može donijeti nešto reprezetaciji.

Potom je izdiktirao 15 igrača:

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Razigravači Mavra, Kapusta i Filipović, bekovi Badžim, Perković i Jordano, krila Nakić, Božić i M. Drežnjak te visoki igrači D. Drežnjak, Rudan, Prkačin, Matković, Branković i Buljan, koji je iznenađenje na popis, ali igra sjajno u Španjolskoj i lani je, uz Menala, bio najbolji u reprezentaciji U20 te ga želim vidjeti u ozbiljnom okruženju. Zamjene za slučaj ozljeda ili bolesti su Kučić, Runjić i T. Ivišić.

S Bojanom Bogdanovićem nije kontaktirao.

- U ožujku bih trebao putovati u SAD i obići sve naše igrače ondje te sam zamislio da se vidim i s Bojanom. Moram priznati da me iznenadila reakcija javnosti na njegovu potvrdu oproštaja jer ona je očekivana i logična. Prvo veliko natjecanje je za dvije i pol godine, zbog čega je iluzorno očekivati od Bojana drugu odluku. Porazgovarat ću s njim, ali ovo je očekivana odluka. Ne, nismo se čuli nakon Eurobasketa. No, ja s njim imam sjajan odnos. I ako se Hrvatska plasira na Olimpijske igre u Pariz, što je teorija, njegova bi nam promjena razmišljanja dobro došla jer takav profil igrača treba svakoj reprezantaciji.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

A tko će kao izbornik voditi reprezentaciju u ljeto? Aco je rekao da u veljači završava trenersku karijeru.

- Završetkom ovog prozora ću ponovno obaviti nekoliko razgovora s ljudima koji dolaze u obzir. Da, neki će biti isti s kojima sam razgovarao jesenas, ali situacija se i promijenila jer Spahija je protpisao za Veneziju, Miličić je otpao je je produžio s Poljskom i preuzeo Besiktas. No, Gjergja neće s Belgijom na SP pa treba vidjeti njegov status. U ožujku ćemo znati na čemu smo.

Igrači iz NBA lige, Šamanić iz razvojne lige i euroligaši nisu na raspolaganju.

- Za pretkvalifikacije za EP će biti dovoljna ova jezgra igrača i dodavat ćemo one koji su na dispoziciji poput Hezonje i Smitha. To će biti dovoljna kvaliteta za pretkvalifikacije. A onda za kvalifikacije za OI će eventualno doći i NBA igrači koji su zainteresirani da uđu u uređen sustav. Proći ćemo bez trauma pretkvalifikacije za EP, a predolimpijski turnir je Fiba oformila kao još jedan krug, od 12. do 20. kolovoza. I bit će i reprezentacije koje su nam zadavale teške udarce, poput Švedske, Turske, Belgije... No, to su sjajni protivnici da vidimo gdje smo. Bit će 16 reprezentacija u dva grada, skupine po četiri, a najbolji idu u kvalifikacije za OI iduće ljeto. Dakle, za otići na OI treba pobijediti dosta utakmica, zahtjevno je, ali ćemo dobiti tri, četiri, pet jakih utakmica prema kojima ćemo se moći mjeriti gdje smo. Ja sam resetiran gdje smo i što trebamo raditi, a bitno je da se svi resetiramo i ne sanjamo o medaljama nego uhvatimo u koštac i vrijedno radimo i napravimo jezgru pa dodajemo igrače koji su željni žrtvovati dio ljeta da bi hrvatska reprezentacija napravila što bolje rezultate. I izbori u Fibi su na proljeće, dva su suprotna smjera...

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Jesu li glavni igrači spremni žrtvovati ljeto?

- Nosim pozitivne vibracije iz studenog. Od ovih 18 igrača, njih 11 ili 12 bili su i tamo i stvorili smo bazu. Treba shvatiti gdje smo pogriješili. OK, izgubili smo protiv Poljske, koja je bila četvrta na zadnjem EP-u i osma na SP-u, ali od 40 minuta, 37 smo radili dogovoreno. Nismo pogodili neke šuteve da prelomimo utakmicu, ali tri minute smo prestali defanzivno trčati, primili smo tri trice i to je bilo to. A trka mora biti svih 40 minuta. Ogromna je žrtva gotovo puna dva mjeseca odvojiti, praktički čitavo ljeto. Strašno bi nam digli kvalitetu Hezonja i Smith, a onda nema problema da se priključe i Zubac, Šarić, Žižić... iako imamo privilegij da imamo šest, sedam čak i osam vrhunskih igrača za poziciju centra. I Prkačin je u zadnjih mjesec dana najbolji igrač Girone, Rudan je isto u sjajnoj formi, a šlag bi bilo da se NBA i euroligaški igrači priključe na predolimpijskom turniru s dobrom voljom, formom i spremni da prihvate pravila grupe i da nas pojačaju. Nitko se nikoga neće odreći, ali taj mora doći otvorena uma, spreman na sve. Gnjidić? Formom ni minutažom nije spreman za reprezentativni nivo.

