AMERICUP

Aco Petrović i Brazil ušli u finale nakon preokreta za pamćenje protiv američkih košarkaša!

Piše Zdravko Barišić,
Foto: LUISA GONZALEZ/REUTERS

Puno je emocija jer smo svjedočili nečemu što nije često za vidjeti jer rijetko tko može reći da je u drugom poluvremenu pobijedio SAD s 29 koševa razlike, rekao je hrvatski stručnjak nakon ulaska u finale prvenstva Južne i Sjeverne Amerike

Europsko prvenstvo tek je počelo, najbolje košarkaške reprezentacije tempiraju formu i čekaju boj za medalje, a AmeriCup, prvenstvo Južne i Sjeverne Amerike, ušlo je u samu završnicu. Najveća priča turnira je Brazil, na čijoj je klupi hrvatski stručnjak Aleksandar Petrović, koji je u polufinalu izbacio SAD (92-77).

Ako ćemo iskreno, sama pobjeda nije preveliko iznenađenje jer Amerikanci su došli na turnir u Nikaragvu bez NBA i euroligaških igrača, ali ono što se dogodilo u završnici, godinama će se prepričavati. Brazilci su u trećoj četvrtini zaostajali 20 koševa razlike, a onda je uslijedila čudesna serija. Do kraja treće spustili su na minus deset, a onda u posljednjoj nastavili furiozno i demolirali Amerikance s 34-9 za konačnih plus 15. Brazilski izbornik blistao je od sreće. 

FIBA AmeriCup 2025 - Semi Finals - Brazil v United States
Foto: LUISA GONZALEZ/REUTERS

- Puno je emocija jer smo svjedočili nečemu što nije često za vidjeti jer rijetko tko može reći da je u drugom poluvremenu pobijedio SAD s 29 koševa razlike. Kada smo riješili naše defenzivne probleme, digli smo se poput Feniksa - kazao je Petrović.

FIBA AmeriCup 2025 - Semi Finals - Brazil v United States
Foto: LUISA GONZALEZ/REUTERS

Najbolji kod Brazilaca bio je Yago, košarkaš Crvene zvezde, s 25 koševa, dok je Bruno Caboclo dodao 20. Amerikance je predvodio košarkaš Trapanija Langston Galloway s 22 koša. Brazil će u 2 sata po hrvatskom vremenu, s ponedjeljka na utorak, u finalu igrati protiv Argentine i loviti prvu titulu na ovom kontinentalnom natjecanju nakon 16 godina.

