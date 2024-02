Aco Petrović prokomentirao je riječi bivšeg vođe Delija 'da su Draženu tad htjeli slomiti noge'

Jesam li povjerovao u ovu priču? Apsolutno ne, previše mi izgleda kao science fiction, napisao je Aleksandar Petrović nakon što je Crvena zvezda izbacila prvu epizodu 'Timine priče' o Zoranu Timiću 'Timi', vođi Delija iz 80-ih i 90-ih godina prošlog stoljeća.

Podsjetimo, 'Tima' je tad s ultrasima htio 'neutralizirati' Acinog brata koji je tad igrao u dresu zagrebačke Cibone.

- Došli smo do ideje da mu palicama polomimo noge prije neke važne utakmice protiv Zvezde. Pratili smo ga nekoliko dana po Zagrebu, ali je to bilo dosta teško jer tada nisu postojali mobiteli. No, saznali smo njegovu rutinu, gdje ide poslije treninga, gdje stanuje, u kojem kafiću sjedi - prisjeća se 'Tima' pa nastavio:

- Problem je bio u tome što nikada nije išao sam, uvijek je bio s društvom ili djevojkom. Vratili smo se u Beograd i dogovorili da ćemo to napraviti kad će biti odlučujuća utakmica s Cibonom te sezone. No, tad smo izgubili već u polufinalu pa nije bilo potrebe za nečim takvim.

Foto: petrov_aco/X

Te su riječi izazvale veliku pozornost, a mnogi kao i Aco pomislili su da se radi o malo preuveličanoj stvari. No, s obzirom na događaje tih godina, takva razina ludosti se i mogla dogoditi. Srećom, do toga nije došlo.