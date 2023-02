Aco Petrović: Razmišljam o dovođenju stranog trenera

Otvoreni trening hrvatske košarkaške reprezentacije izmamio je veliki interes predstavnika sedme sile. U raspoloženom izdanju, motivirani i većina od njih u dobroj formi, hrvatski košarkaši će 23. veljače gostovati kod Švicarske, a potom tri dana kasnije na splitskim Gripama zaključiti pretkvalifikacije za Europsko prvenstvo protiv Austrije.

Zbog lošijeg međusobnog omjera, Hrvatska je dva kola prije kraja na drugom mjestu iza Poljske. Prvo mjesto znači plasman u kvalifikacije za EuroBasket, a ako pak ne dočekamo kiks Poljske, druga pozicija vodi nas u nastavak pretkvalifikacija koje su na rasporedu na ljeto.

Tek dva dana imao je izbornik Aco Petrović na raspolaganju sve reprezentativce, njih ukupno 15, ali pozitivno je što je većina njih igrala već u prvom prozoru pa taktičke ideje i uigranost ne bi trebale predstavljati neki problem.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Odradili smo dva kvalitetna treninga u ponedjeljak, većina reprezentacije bila je u prvom prozoru. Zadovoljan sam, u boljem su individualnom stanju, ti igrači su već naviknuli na sve ono što ja tražim od njih. Uhvatili smo u kratkom roku sve stvari koje nam trebaju. Imamo 12 igrača plus ova trojica. Jordano je u sjajnoj formi, isto tako i druga dvojica koja su stigli, Goran Filipović kojeg nije bilo godinu dana, opravdao je poziv i povjerenje. Tu je i Tomislav Buljan, igra u španjolskom trećeligašu El Pratu, jako interesantan je za reprezentaciju. Ostali smo na 70 posto taktičkih stvari koje smo igrali u 11. mjesecu. Dodali smo setove akcija za šutere, kako imamo trojicu šutera, Badžima, Jordana i Perkovića, koji su sjajnoj formi, bilo je logično da ima damo dva seta da ulaze u dobre pozicije. Nemjerljiva je situacija u odnosu na onaj prvi prozor. Možemo očekivati dobre stvari - rekao je izbornik Aco Petrović.

Daleko iza nas su oni dani kada su se protivnici tresli pred košarkaškom velesilom Hrvatskom. Rezultatske katastrofe posljednjih godina dovele su nas na tu razinu da čak i one najslabije reprezentacije moramo shvatiti ozbiljno.

Foto: FIBA Basketball

- Svi smo resetirani, ja sam resetiran i svi oko mene. Mi svakog protivnika poštujemo, nigdje ne odlazimo kao favoriti, nismo u takvoj situaciji. Radi se kvalitetna jezgra, tražim kvalitetnu obranu, napadačku i obrambenu tranziciju, to moramo imati svih 40 minuta. Protiv Poljske smo pali od 29. i 34. minute, primili smo 12 poena i tu smo izgubili utakmicu. Nadam se da se to više neće ponavljati. Moramo biti strpljivi. Švicarska je jača nego u našoj prvoj utakmici, Mlađan i Kovač su unutra. Imaju četiri tamnoputa atletska igrača, ozbiljna selekcija, u prošlom prozoru vodili su Poljsku 49-43 na poluvremenu. Treba pokriti sve te njihove dobre stvari i uvjeren sam u pobjedu.

Dvojac iz španjolske lige, Roko Prkačin i Tomislav Buljan, mogli bi biti iznenađenje u ovome prozoru. Prkačin sjajno igra u španjolskom prvoligašu Gironi, dok je Buljan igrač Juventusa na posudbi u trećeligašu El Pratu.,

- Prkačin igra sjajno u Gironi na toj petici, jedan od najboljih igrača je Girone, pobjeđuju u ligi. Prepun je samopouzdanja. Nema potrebe mijenjati pozicije. Uz Brankovića i Ivišića, Roko će pokrivati peticu. Buljan dolazi ispod radara, ali je u kvalitetnom stanju. Projekt je Juventuda, treba ga imati u vidu. Rudan je zadnja dva mjeseca jedan od najboljih igrača u ABA ligi. Bio je najbolji igrač u svim parametrima. Branković je u solidnom stanju, imao je ozljedu, ali sada je dobro. Zadovoljan sam s onime što sam vidio - rekao je Petrović.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Otkako je došao na klupu kao prijelazno rješenje, napravio je pomak u reprezentaciji. Na pitanje razmišlja li ostati na klupi, odmahuje glavom. Uskoro bi reprezentacija trebala dobiti novog izbornika, a on će preseliti na poziciju sportskog direktora, zbog čega se i vratio u hrvatsku košarku.

- Moj zadatak je bio nusprodukt u datom trenutku. U prvoj rundi razgovora nisam uspio doći do prijedloga, nije moja odluka. Ja predlažem, a Upravni odbor donosi konačno rješenje. Moje je da pronađem novog izbornika. Kako prva runda pregovora nije prošla, predsjednik i tajnik su me zamolili da iznesem ova dva prozora. Dobili smo jednu jezgru i ako na ovu jezgru igrača, neću govoriti o NBA igračima, ako na ovu reprezentaciju dodate samo tri igrača, recimo Smitha stavimo na dvojku, Hezonju stavimo na trojku, Matkovića na peticu, ovo je već ozbiljna reprezentacija. Resetirali smo se, odbili od nas. Ovo je mini ciklus u kojem postavljamo određene kriterije, Sljedeće ljeto bit će interesantno, moramo biti spremni da ako Poljska kiksa, da uzmemo prvo mjesto. No, kako god bilo, spremamo se na dva zadatka, a to je nastavak pretkvalifikacija i predolimpijski turnir. Po završetku ovog prozora, u trećem mjesecu prionuti ću na razgovor s potencijalnim kandidatima i dati svoj prijedlog - rekao je Aco Petrović pa otkrio da postoji mogućnost da dođe i jedan strani trener.

- Moguće je da budu dva prijedloga. Ovaj drugi bi mogao biti stvar koja me od početka intrigira kada sam počeo dobivati zelena svjetla, a to je internacionalni stožer. Ne kao izbornik, ali kao prvi pomoćnik, mogao bi biti jedan od top NCAA (američka sveučilišna liga) trenera. Na meni je da pronađem i ponudim tješenja, a na upravnom odboru HKS-a da odabere kojim putem ići u sljedećih četiri do šest godina. Bio to hrvatski izbornik ili internacionalni stožer.

