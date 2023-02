Aco: Zamolio sam igrače da u miru i bez stresa odgledam s klupe svoju zadnju utakmicu

Košarkašku reprezentacije Hrvatske sutra očekuje susret s Austrijom koju su u prošlom "prozoru" dobili 20 koševa razlike. Utakmica dolazi nakon pobjede u Švicarskoj pa se očekuje nastavak pozitivnog niza i na Gripama.

Izborniče, kakav je osjećaj doći na Gripe nakon dugo vremena?

- U karijeri nisam imao previše prilike biti u žutom salonu i dolazeći ovamo razmišljao sam o tome kako je prije dvije godine bila velika šansa da sjednem na klupu žutih. Dogovorili smo sve, ali čekale su me kvalifikacije za OI i Brazil mi je digao zabranu i nisam uspio zatvoriti krug i biti trener četiri najjače momčadi. A drugi osjećaj koji me povezuje je i što sam strašno zahvalan na tome kako sam dobio ovacije nakon utakmice Hrvatska - Brazil, za mene je to bio veliki događaj u Spaladium areni. Ima i treći, svoju prvu utakmicu van Šibenika igrao sam sa školom, s 13-14 godina upravo u Splitu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako ste vidjeli utakmicu u Švicarskoj?

- Švicarska je otišla u smjeru u kojem ja to nisam očekivao. Pet treninga u tri dana bili su napadački sjajni, izgledali smo jako dobro, ali su nas promašeni ziceri i nečitanje postavki obrane suparnika koštali nervoze, nismo uspijevali ući u ritam. Inzistirao sam da nastavimo u istom ritmu. Ne treba podcjenjivati Švicarce koji su lani dobili i Srbe i Ruse. Popravili smo obranu, primili u drugom dijelu samo 18 koševa i to nas je odvelo do pobjede.

- Protiv Austrije napadački moramo biti bolji, voljeli bi da igramo u ambijentu u kakvom Split igra u zadnje vrijeme i završimo prozor u najbolji mogući način. Austrija ja promijenila i koncept igre i neke igrače. Vujošević nije tu i Radoš isto, ali tu su došla dvojica iz španjolske lige, Mahalbašić koji s petice jako dobro kontrolira igru i Brajković, atletski centar koji počinje u petorci Breogána. Nekad igraju i s dvije petice skupa, kao protiv Poljske. Maksimalno su podmladili momčad, agresivniji su, kvalitetniji od Austrije iz prve utakmice, ali to ništa ne mijenja. Mi igramo sat vremena iza Švicarske i Poljske pa ćemo znati i kako će se razvijati situacija.

Hoće li biti promjena?

- Svim igračima koji su pozvani rekao sam da će dobiti priliku. Trojica koji nisu bili u zapisniku, Runjić, Buljan i Ivišić bit će u rosteru. Jordano je nakon Švicarske ostao jer je morao proći liječnički pregled s novim klubom. O drugoj dvojici odlučit ću nakon treninga.

Poziv gledateljima?

- Ono što Split radi zadnja dva mjeseca je jako dobar put, Split djeluje jako dobro, mnoge stvari u zadnjih mjesec dana izgledaju puno bolje od konkurenata. Sezona je duga, još je jedna trofej u igri. Siguran sam da će dvorana biti puna a dolazi i jedna od mojih najboljih prijatelja iz Primoštena...

Taktičke razlike?

- Svaka je drugačije, morate biti spremni,čitati situacije na terenu. Teško je nakon dva i pol dana zauzeti okvire kakve bi željeli. Poljska je već četiri - pet godina na okupu, njima je puno lakše kad se nađu nego nama koji se tek počinjemo upoznavati. Svatko ima specifičnosti, počinjemo se navikavati jedni na druge. Bio sam akter u više navrata, ovo mi je četvrti put da sam na klupi reprezentacije i svaki put je priča drugačija. Uvijek smo kretali od vrha piramide, od NBA i EL igrača, sada okrećemo priču, krećemo iz baze koju ćemo kvalitetno popunjavati igračima koji su raspoloženi doći i pomoći reprezentaciji.

Je li ovo zadnja utakmica u trenerskoj karijeri?

- Nakon 33 godine reći ću vrlo vjerojatno. Ispred mene je ozbiljan zadatak da obavim ono za što sam došao, da se prihvatim struke, da postavim strukturu izbornika, da pomognem s novim sustavom natjecanja, organizacija sastanaka s klubovima, ABA ligom, dosta toga se događalo iza scene. Volio bih na dugoročno riješiti pitanje izbornika. Tražio sam pravo odabira da i ja sjednem na klupu koja je domaća, da i ja sjednem na žutu klupu i FIBA je odobrila. Imam energije, ali na kratke relacije. Svakodnevni posao je ipak nešto drugo, klupa klupska apsolutno ne dolazi u obzir. Jutros sam rekao igračima da imam samo jednu želju, 33 godine uz liniju, dajte da i ja jednu odgledam u miru.

Mavra: Dobro je razbiti monotoniju Draženova doma

Dominiče, koliko će vam pomoći to što igrate na domaćem parketu u Splitu?

- Dobra je stvar i za mene i za sve da osjete atmosferu, da razbijemo monotoniju od Draženovog doma. Bit će gušt i nama, ali i gledateljima - rekao je Dominik Mavra.

Kako doživljavate Acu kao izbornika?

- Puno je generacija prošlo, nama puno znači da smo osjetili njegov rad.

Austrijanci?

- Malo su drugačija momčad. Najveća promjena je što će većina igre ići preko Mahalbašića. On je sposoban kreirati za druge, igra na visokom nivou godinama. Mislim da će o tome ovisiti utakmica. Mi ne možemo ponoviti ovako lošu napadačku utakmicu kao u Švicarskoj, i kriterij je bio više rukometni nego košarkaški pa je i utakmica otišla u smjeru da ih treba prebiti da bi dobili.

Badžim: Ne sjećam se tate u Splitu, ali imam slike

Roko, zadnji put si gađao protiv Austrije 7/9 trice, možemo li očekivati nešto slično i sutra?

- Dobro su mi sjeli, nadam se da će opet, da se mogu nadovezati na to. Nadam se da ćemo ući u utakmicu maksimalno fokusirani - kazao je Roko Badžim.

Sjećaš li se ti Splita, tu si proveo godinu dana dok ti je otac igrao?

- Bio sam premali da bih se sjećao kad je tata (Živko, op.a.) igrao ovdje, ali imam neke slike s parketa...

Gdje vidiš svoju ulogu?

- Na meni je da se odazivam i dajem sve od sebe...

Najčitaniji članci