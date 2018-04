Acosty: Uživam na Maksimiru, vrijeme je da konačno dobijemo

Odlični Brazilac Heber vjerojatno je out do kraja sezone, a kada priča o alternaciji za subotu u Maksimiru, Matjaž Kek kaže:

- Črnic lijevo ili Kvržić desno- Maxwell lijevo.

Maxwell Acosty (26) je neupitni starter, samo ozljeda ili kartoni mogu iz početnih 11 izbaciti dečka koji se na Rujevici posve potvrdio i kao nogometaš i kao čovjek.

Pa je prva tema koje će se dotaći zapravo posve udaljena od nogometa, a duboko zaronjena u Crnu kroniku. Acosty je Ganac s talijanskom putovnicom, Hajdukov napadač Said Ahmed Said je Ganac s talijanskom putovnicom, igrali su jedan protiv drugog u Serie B. Said je bio među petoricom nogometaša koje su kvazi-navijači napali u Splitu.

- Dobri smo Said i ja, čujemo se, u kontaktu smo, ali ovih ga dana nisam uznemiravao. Zna da ima moju podršku i da me može nazvati u bilo koje doba. Ne bih se upuštao u komentare oko događaja u drugom klubu no naravno da je to što se njemu i još četvorici kolega dogodilo sramotno i nedopustivo - priča Acosty.

Veselija tema je, npr., širok maksimirski travnjak.

Dušu dao za ganskog sprintera/fajtera u bijelom dresu.

- Je, uživam igrati u Maksimiru, volim takve terene, ali to je totalno nebitna činjenica i ostat će tek usputni podatak ako Rijeka tamo nastavi gubiti. Ne smijemo pogubiti ni živce, ni fokus na ono najbitnije (podsjetnik na prošlo gostovanje u Kupu i probleme sa sucom Zebecom, nap.a.). Mislim da je za subotu najvažnije upravo to: da svih 90-95 minuta ostanemo posve koncentrirani, bez i najmanjeg odmaka od dogovora i taktičkih naputaka iz svlačionice.

Taktika i tehnika... Razlika između Italije i Hrvatske?

- U Serie A (Fiorentina i Chievo) i Serie B (Crotone i Modena) nemjerljivo se više radi na taktici nego u Prvoj HNL. Ovdje su zato važnije lopta i tehnika, ali pod Matjažom Kekom se radi žestoko na jednom i drugom. I na kondiciji. Od pobjede nad Osijekom jedina negativna vijest je ozljeda Hebera, inačev treniramo odlično, a i čitamo portale, novine... Znamo koliko dugo Rijeka nije dobila Dinama u Zagrebu i stvarno je vrijeme da prekinemo taj, gotovo osam godina dug negativni niz.

Utoliko lakše jer Dinamu nedostaje 10-ak igrača?

- Ne, to nema veze. Pa igrat će Soudani, Gavranović, Ćorić... Majstori. U kojem god sastavu oni istrčali nama, da bi napokon došli do te pobjede u Maksimiru, treba: savršena utakmica. Otkad sam tu dvaput smo u Zagrebu izgubili od njih. Hoću ih pobijediti na njihovom stadionu.

Kaže šef da ćete vjerojatno na lijevu polušpicu?

- Pa dvije sam godine igrao baš tu poziciju prije dolaska na Rujevicu. Nebitno. Važna je Rijekina pobjeda. Jako nam je stalo do drugog mjesta, a put do te pozicije vodi i preko Dinama u Zagrebu. Vrijeme je da Rijeka slavi u Maksimiru.