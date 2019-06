Adama Traore ušao umjesto Adame Traorea: Obojica zabili!

Reprezentacija Malija u ponedjeljak je na Afričkom kupu nacija deklasirala nedoraslu Mauritaniju s 4-1.

Ne bi ta utakmica izazvala toliko pozornosti da se na njoj nije dogodio raritet svjetskih razmjera. Prva dva gola za Mali postigli su Diaby i Marega, a potom je Adama Traore zabio dva gola, u 55. i 74. minuti.

U cijeloj priči ima samo jedna mala caka. Adama Traore nije jedan igrač, radi se o dvojici nogometaša s istim imenom i prezimenom, a igraju i istu poziciju.

55' Adama Traore scores for Mali



61' Adama Traore subs in for Adama Traore



73' Adama Traore scores for Mali



No other sport is better than soccer. You can never know what will happen in few seconds pic.twitter.com/BduFyVUyGe