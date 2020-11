Ademi: Malo je tko mislio da ću na veliko natjecanje. Ludnica!

Svaki sportaš živi da ode na Euro, a meni se ostvarilo, rekao nam je Arijan Ademi. Prije šest godina bio je hrvatski reprezentativac, no nisu ga htjeli, a s Makedoncima je izborio povijesno veliko natjecanje

<p>Igrao je za mlade reprezentacije Hrvatske, u mandatu <strong>Igora Štimca</strong> skupio i tri nastupa za A selekciju, ali ipak je odabrao Makedoniju.</p><p>Bilo je to 2014., a šest godina poslije <strong>Arijan Ademi</strong> (29) <a href="https://www.24sata.hr/sport/ademi-i-drustvo-za-povijest-makedonci-izborili-euro-2021-727811" target="_blank">izborio je Europsko prvenstvo</a>. Kapetan Dinama s reprezentacijom Sjeverne Makedonije pobijedio je Gruziju 1-0 u Tbilisiju i igrao pod blokadama 67 minuta, kako smo najavili prije nekoliko dana.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Ristovski slavi uz bubnjeve</b></p><p>Kad je engleski sudac Anthony Taylor svirao kraj, Makedonci nisu znali kamo bi sa sobom od sreće. Jedni su briznuli u plač, drugi su skakali i smijali se, treći su se grlili, bacali su izbornika Igora Angelovskog.</p><p>Ademi nam se javio pola sata nakon kraja utakmice koja će ući u povijest makedonskog nogometa. Prvo veliko natjecanje u povijesti!</p><p>- Ne znam što da kažem osim da svaki sportaš živi da ode na Euro. A eto, meni se ostvarilo. Iako je malo tko vjerovao da bih mogao na neko veliko natjecanje - rekao nam je Ari iz utrobe stadiona Boris Paičadze u Tbilisiju.</p><p>Goran Pandev zabio je pobjednički gol u 56. minuti vrijedan 9,25 milijuna eura. Čovjek je u smiraju karijere razgalio milijune Makedonaca.</p><p>- Ovdje je sad ludnica!</p><p>U odluci da zaigra za Sjevernu Makedoniju sigurno je pomoglo i to što ga Niko Kovač nije pozvao na Svjetsko prvenstvo u Brazilu.</p><p>- Ne žalim što sam ovako odlučio. Nisam više želio čekati poziv hrvatskog izbornika - govorio je Ademi.</p><p>Kovač ga je pokušao nagovoriti da se predomisli, ali Arijan je držao do svoje riječi.</p><p>- Tako je. Dao sam riječ Makedoncima i nisam taj dogovor želio prekršiti. Primili su me jako lijepo, u reprezentaciji je bio i moj rođak Agim Ibraimi, igrač Maribora. On mi je puno olakšao - kaže Ademi.</p><p>Rodio se i odrastao u Šibeniku, a otac i majka su mu makedonski Albanci. Zato mu albanski jezik ide bolje od makedonskog.</p><p>- Govorim ja malo makedonski, ali sa suigračima se najviše sporazumijevam na albanskom. Doduše, koristim i hrvatski, većina ga razumije - rekao je Ademi.</p><p><b>POGLEDAJTE LUDNICU U SKOPLJU:</b></p>