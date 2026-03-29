FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala u svlačionici izbacili iz nogometa. Pogodite čim se bavi

Nogometna sutkinja Elif Karaarslan našla se u središtu skandala. Intimna snimka s bivšim sucem Orhanom Erdemirom šokirala javnost. Ona tvrdi kako su joj montirali i krenula je u pravnu bitku
Turski nogomet našao se u epicentru skandala nakon što je navodna intimna snimka 24-godišnje nogometne sutkinje Elif Karaarslan i 61-godišnjeg nogometnog delegata i bivšeg Fifina suca Orhana Erdemira dospjela u javnost.
Turski nogomet našao se u epicentru skandala nakon što je navodna intimna snimka 24-godišnje nogometne sutkinje Elif Karaarslan i 61-godišnjeg nogometnog delegata i bivšeg Fifina suca Orhana Erdemira dospjela u javnost.
Incident je rezultirao drastičnim mjerama Turskog nogometnog saveza (TFF), ali i neočekivanim karijernim zaokretom za mladu sutkinju.
Početkom listopada, nogometni svijet Turske ostao je zatečen viješću o eksplicitnoj snimci na kojoj su navodno Elif Karaarslan, mlada sutkinja u usponu, i Orhan Erdemir, iskusni nogometni djelatnik i nekadašnji međunarodni sudac.
Prema izvještajima, Turski nogometni savez promptno je reagirao nakon što su njihovi članovi navodno pregledali sporni materijal.
Arbitražni odbor suspendirao je Karaarslan na 90, a Erdemira na 45 dana.
Karaarslan je ostala i bez sudačke licencije, što praktički označava kraj njezine sudačke karijere, barem u dogledno vrijeme.
Elif Karaarslan, rođena u Istanbulu, bila je prisiljena prekinuti igračku karijeru u Bešiktašu zbog ozljede, nakon čega se posvetila suđenju.
Debitirala je kao pomoćna sutkinja 2020. te je napredovala do suđenja utakmica mlađih kategorija velikih turskih klubova.
Suočena s teškim optužbama, Elif Karaarslan odlučno je demantirala da se nalazi na spornoj snimci.
Putem društvenih mreža, gdje je prati više od 630.000 ljudi, poručila je kako je videouradak koji joj se pripisuje lažan i stvoren pomoću umjetne inteligencije (AI).
Preda mnom je dug pravni put, ali ću ga prebroditi na najjači i najsnažniji način. Plakanje, vrištanje i tuga nisu stvari koje bih radila. To nisam ja. Branit ću svoj cilj do kraja. Samo sam jedna od mnogih koji su oštećeni, nadam se da sam posljednja, poručila je Elif.
Njezin odvjetnički tim izdao je priopćenje u kojem tvrde: "Na društvenim mrežama objavljena je montirana snimka koja nije originalna i stvorena je u potpunosti putem umjetne inteligencije s tuđeg korisničkog računa te nema nikakve veze s klijenticom. Kada se snimka pregleda, vrlo je jasno da slika nije čista i da su dijelovi odnosa u potpunosti računalno uređeni."
Dodali su kako ovakve zlonamjerne montaže predstavljaju prijetnju svakome tko bi se mogao naći u sličnoj situaciji.
Za razliku od Karaarslan, Orhan Erdemir (61) priznao je da se on nalazi na snimci, ali tvrdi da je video cirkulirao bez njegovog dopuštenja. Erdemir, koji je bio Fifin sudac između 1999. i 2002., a kasnije je postao delegat i kontrolor suđenja, izrazio je duboko žaljenje zbog posljedica.
Moja čast u obitelji, društvenom krugu i sudačkoj zajednici je uništena. Osim financijskih gubitaka, emocionalna šteta koju sam pretrpio je neopisiva. Moja karijera suca i promatrača, koju sam ponosno održavao više od 30 godina bez ijedne mrlje, preokrenuta je naglavačke, poručio je.
Dok pravna bitka i dalje traje, a javnost ostaje podijeljena oko autentičnosti snimke i etičnosti cijelog slučaja, Elif Karaarslan napravila je značajan zaokret u karijeri.
Nakon što joj je, prema svemu sudeći, onemogućeno daljnje bavljenje suđenjem, okrenula se popularnosti koju uživa na društvenim mrežama.
Karaarslan je otvorila profil s pretplatom na jednoj od platformi za dijeljenje ekskluzivnog sadržaja, gdje svojim pratiteljima nudi sadržaj uz plaćanje.
Ovaj potez sugerira da traži nove izvore prihoda nakon što joj je sudačka karijera naglo prekinuta ili barem stavljena na dugo čekanje.
Njezin Instagram profil, koji je i prije skandala bio popularan zbog atraktivnih fotografija s putovanja, utakmica i izlazaka, sada je dobio dodatnu pažnju.
Skandal je još jednom ukazao na tamnu stranu slave i opasnosti koje vrebaju u digitalnom dobu.
Dok Orhan Erdemir oplakuje svoju narušenu reputaciju, Elif Karaarslan odlučno tvrdi da je žrtva te najavljuje borbu za istinu, istovremeno gradeći novi put u svijetu online sadržaja.
