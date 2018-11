Ademi: Sjećam se ispadanja, ali sada svi živimo jedni za druge!

Arijan Ademi jedini je pravi senator u svlačionici Dinama. Zahvalni veznjak za Zagrepčane je debitirao još u sezoni 2010/11., iza sebe ima 217 nastupa za Dinamo, a danas je drugi igrač u povijesti modrih s 53 utakmice u europskim kupovima. Na toj ljestvici i dalje vodi Sammir (76), a poslije Ademija tu su Badelj (52), Mikić i Mujčin (47), Pivarić s 47, pa Soudani s 46 euro-nastupa. A kapetan Dinama poput mnogih vjeruje kako će se danas u Maksimiru pisati povijest, kako će modri konačno prezimiti u Europi...

- S nestrpljenjem čekamo tu utakmicu sa Spartakom iz Trnave, posljednja nas je pobjeda iz Osijeka još napunila samopouzdanjem, znamo da će biti pun Maksimir, tako da odmah idemo na pobjedu - rekao nam je kapetan Dinama Arijan Ademi, pa nastavio:

- Trnava? Osjetili smo ih u toj prvoj utakmici, sigurno smo kvalitetnija momčad, osjećam to. No, oni su čvrsta momčad, vrlo neugodna, pogotovo ako im se dopusti da se agresijom nametnu u sredini terena. Mi smo u prvoj utakmici igrali na taj neki njihov način, nismo bili pravi, a onda smo u nastavku pokazali kvalitetu i odradili to kako treba. Uostalom, i protiv Anderlechta i Fenerbahčea su pokazali koliko mogu svima biti neugodni.

Biste li osobno bili zadovoljni i jednim bodom ako bi vas odveo u - europsko proljeće?

- A s jedne strane bih, ipak nam je najvažnije proći tu skupinu, ali se s druge strane nikako ne bih pomirio time. Kažem, doći će puno navijača, bit će prava atmosfera, tako da moramo pobijediti. Moramo našim navijačima dati tu pobjedu.

Jeste li vi, igrači, uopće svjesni koliko Dinamo ozbiljno izgleda u Europi ove sezone?

- Haha, jesam, svi smo toga svjesni. Evo, vidimo sada kakvi su bili redovi za ulaznice, koliko naših navijača želi doći na stadion, to je svima nama igračima jedno veliko hvala. Baš zbog toga smo svi maksimalno motivirani, drma nas adrenalin i pozitivno iščekivanje, svi sanjamo tu povijest, pa da nakon dugih 48 godina izborimo europsko proljeće.

To nije uspjelo i igrački puno jačim generacijama od ove...

- A znam, sve znamo. Uvijek, baš u svakom intervjuu ili medijskom istupu govorim kako smo mi sada baš - momčad. Svi igrači smo međusobno kliknuli, svi smo kvalitetno kliknuli s trenerom i njegovim stožerom, sve nam se poklopilo. Ne zamaramo se time tko igra, već svi živimo jedni za druge, međusobna smo si podrška i želimo pobjeđivati.

Vi ste dugi niz godina u Dinamu, plašite li se možda kakvog rezultatskog podbačaja? Dinamo je proteklih sezona iz Europe ispadao na svakakve načine...

- Haha, to dobro znam, sjećam se svih tih ispadanja. Ali, stvarno nema, ovoga puta ne osjećamo baš nikakav pritisak, nikakav strah. Pogledajte i utakmicu u Trnavi, gubili smo 1:0, bili u teškoj situaciji, da smo tu izgubili možda bi se sve vratilo na staro. No, mi smo bili mirni u glavi, znali da smo bolji od njih, pa na kraju preokrenuli susret. Optimist sam, uvjeren kako ćemo večeras slaviti s našim navijačima - završio je Ademi.