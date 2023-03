Ademi zaplakao u oproštajnom intervjuu, pogledajte reakciju. Petković: Uzmi pare i vrati se!

Sretan sam i ponosan što sam s momcima i Dinamom uspio osvojiti. Dok ne krenem, nije mi u glavi da idem, ali valjda je došao taj dan, rekao je Arijan Ademi (31) na početku oproštajnog intervju za službeni kanal Dinama na YouTubeu, snimljenoga prije posljednje utakmice protiv Rijeke prošlu nedjelju.

Odigrao je 373 utakmice za Dinamo, od toga u Maksimiru 184. A na početku videospecijala kapetana "modrih" iznenadili su pozdravima bivših i sadašnjih suigrača. Suze su krenule same od sebe...

Danijel Zagorac: Veliki igrač, istinski lider, čovjek koji u svom rječniku ne poznaje termin predaja. On je za mene najveći igrač Dinamove povijesti, takav utjecaj nitko nije imao i nema tog argumenta koji bi me mogao razuvjeriti. Veliki čovjek i pravi prijatelj.

Mateo Kovačić: Aki, brate moj. Drago mi je što sam mogao biti mali dio tvoje veličanstvene karijere u Dinamu i što te mogu nazvati prijateljem. Znam koliko ti je stalo do Dinama i da ti neće biti lako napustiti ga. Pokazao si kako treba izgledati kapetan Dinama, uvijek si bio borben i imao strast. Hvala ti što si mlađima pokazao kakav treba biti na terenu i izvan terena, nadam se da se vidimo uskoro.

'Nijedan igrač nije veći od kluba, a svi su se sjetili tebe na spomen Dinama'

Dominik Livaković: Aki, prijatelju moj, nisam mislio da ću morati govoriti za tvoj oproštaj od Dinama. Ti si bio vođa ove generacije, bio si autor svih naših uspjeha. Nijedan igrač nije veći od kluba, a svi su se sjetili tebe na spomen Dinama kao našeg kapetana. Nadam se da ćemo se opet naći znaš i sam gdje. Znaš onu našu, prije nego što izađemo samo da dobijemo, a onda sve ti je jasno. Prijatelju, sretno ti tamo.

Tin Jedvaj: Aki, care, došao i taj dan, ha? Znam koliko si uzbuđen, ideš u novi grad, državu, sve... Hvala ti na svemu što si napravio za mene, što si me vozio na treninge, što si ostao pravi prijatelj. O tvojim igračkim vrlinama je nepotrebno govoriti, brojke, titule, nastupi, asistencije to potvrđuju. Dinamo će teško biti zamisliti bez tebe. Zaslužio si novu priliku i dokazivanje. Želim ti svu sreću u tome i nadam se da se vidimo.

'Znaš zbog čega ideš'

Stefan Ristovski: Brate, moram biti kratak. Baca me na neke emocije i ne znam. Ne prestaješ igrati nogomet i ideš u Kinu... Znaš zbog čega ideš (nasmijao se Ademi). Ovo ti govorim iz srca. Ne želim biti previše emotivan, znam što znači za tebe Dinamo i za sve nas. Prošlo je tu puno legendi, ali ti si jedan, prava ikona ovog kluba. Kad je bilo najteže, bio si tu. Kad je tebi bilo najteže, Dinamo je stajao iza tebe. Ta lijepa priča ostat će do kraja života. Bio sam s tobom kad si pao taj doping, kad si zabio prvi gol nakon pauze. Prošli smo dosta toga. Želim ti svu sreću u Kini, nadam se da ćemo se vidjeti u reprezentaciji i nastaviti igrati. Znaš koliko mi značiš i krivac si što sam dio ovog kluba i što ponosno nosim ovaj dres. Mogu ti obećati da ću se boriti i dalje i braniti boje ovog kluba kao što si ti branio do zadnjeg dana. Želim ti sve najbolje i voli te brat.

Mislav Oršić: Pozdrav, kapetane. Iskreno, žao mi je što odlaziš iz Dinama jer znam što si napravio za ovaj klub, ali poštujem tvoju odluku. Znam što si napravio ne samo proteklih par godina nego i ranije, sve trofeje koje si osvojio... Za mlađe generacije će biti nedostižno. Nadam se da će ti biti dobro u Kini, želim ti svu sreću tamo. Nadam se da ćeš se prilagoditi na drugačiji način života, a u igračke kvalitete ne sumnjam.

'Uzmi pare i vrati se'

Bruno Petković: Ej, kapetane. Znam da je tebi teže, ali ni drugima nije svejedno. Ne vjerujem da će ti itko biti zahvalan kao što ćemo mi suigrači, kao ja, što si mi sve dao na terenu, a pogotovo izvan njega. Svi ti savjeti gdje je najčešće bilo "Petko, nemoj", gdje bih trebao reagirati, gdje ne, to su bili savjeti gdje sam najviše od tebe naučio. Vidjet ćemo se na kavi, ali sigurno nećemo tamo kod tebe, da me snime. Uzmi pare i vrati se.

Duje Čop: Znamo što je Ademi predstavljao u Dinamu zadnjih desetak godina, o tome ne treba trošiti riječi. Svi bi željeli postati frajeri, a svi bi frajeri htjeli postati Aki. Kapetane, sretno.

'Razmišljam tri dana što da ti kažem...'

Josip Mišić: Kapetane, razmišljam tri dana što da ti kažem da te dirne nešto. S tobom sam dijelio svlačionicu tri i pol godine, a imam osjećaj da je svih 13, toliko smo se zbližili... (novi pokušaj) Evo, uvijek nešto drugo promislim i svašta mi se mota po glavi. Hvala ti. Da tebe nije bilo, možda ne bih bio u ovom klubu ni igrao s tobom. Mogao bih pričati o tebi tri dana, tvoja želja je da nastavimo ginuti za ovaj grb kao što si nam pokazivao. Velika ti hvala i sretno ti u Kini, nadam se da ćemo ostati veliki prijatelji i želim ti sve najbolje.

- Pa šta da kažem?! Teško je, nemam riječi, nemam što reći osim da se zahvalim tim momcima na svemu. Bili smo vrhunska klapa i oni će nastaviti biti, siguran sam u to. Ne znam što drugo reći - komentirao je Arijan Ademi.

