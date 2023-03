Ademi otvoreno o doping aferi i neostvarenoj želji s Dinamom: 'Mislio sam da više neću igrati'

Arijan Ademi (31) napustio je Dinamo nakon 13 godina i potpisao ugovor s Beijing Guanom. Emocije su bile velike kod kapetana u oproštajnom intervjuu za klupski YouTube kanal koji je počeo porukama bivših i sadašnjih suigrača. A potom se Aki prisjetio bogate karijere u plavom dresu.

Čega se sjećate iz razdoblja dolaska?

- Sjećam se svega, bio sam tu s reprezentacijom, dobio poziv da me Dinamo želi. Naravno da sam o tome sanjao, samo da obučem Dinamov dres. To se dogodilo, potpisao sam i odmah sam morao ići s reprezentacijom, igrali smo Europsko prvenstvo U-19 u Francuskoj, po povratku me trener Velimir Zajec odmah stavio u prvu momčad. Prošao sam pripreme i odmah zauzeo poziciju - rekao je Ademi.

Tko vam je u Šibeniku dao traku?

- Ivica Kalinić. Hvala mu na svemu. Sjećam se njegovog intervjua kad sam debitirao za Šibenik na Maksimiru, ne smijem zaboraviti ni trenera Karačića koji je nastavio tim putem i vjerovao mi.

Vikao sam 'Nisam ga taka', ali bio je čist penal

Prva asocijacija na prvu utakmicu na Maksimiru, Dinamo - Šibenik 5-1, u dresu Šibenika?

- Penal na Mandžukiću, nije prošlo ni pet minuta. Znam da sam vikao "Nisam ga taka", ali bio je čist penal. A šta ću, morao sam nešto probati...

Ivica Kalinić je tad rekao da je hrvatski nogomet dobio veliku zvijezdu, da svi zapamte to ime, a imali ste 16 godina.

- Bio sam jako sretan, mislio da me trener hoće malo dignuti. Dobio sam prve minute i skrivio penal, ne može gore. Nakon dva, tri mjeseca dao mi je kapetansku traku, nemam što drugo nego mu zahvaliti i ovim putem.

S Mandžukićem niste igrali, ali ste imali tremu kad biste ih sreli na drugoj strani. Je li bila veća tad ili kad je na drugoj strani bio Cristiano Ronaldo?

- Ma kad bih vidio Modrića i Mandžukića, dvaput već.

Navijač mi je rekao da moram pokazati zašto nosim grb Dinama

Vaš put bio je u Dinamu od Rijeke do Rijeke. Krenuli ste porazom 2-1, Dinamo je nakon toga nanizao 109 utakmica bez poraza. Kakvi su bili ti prvi dani u plavom dresu?

- Odradili smo jake pripreme i zahtjevne, rezultat nas nije mazio. Vratili smo se s Eura, bila je kiša i lošije vrijeme. Odigrali smo odličnu utakmicu i zabili autogol u Rijeci, na kraju izgubili. Zaredao nam se još jedan poraz protiv Šerifa gdje smo ispali iz Europe, ali ušli smo u Europsku ligu i radili dobre rezultate.

Susret s navijačem na tramvajskoj stanici?

- Prišao mi je i rekao da moram pokazati zašto nosim grb Dinama i dati sve od sebe. Točno se sjećam, bilo je to kod pekare blizu stadiona, ostalo mi je u glavi.

Jeste li tad mislili da ćete ostati 13 godina?

- Iskreno, ne. Meni je san bio obući Dinamov dres, time sam napravio već puno, odnosno sve. Ispostavilo se da su se situacije događale gdje sam ostajao i ponosno nosio grb Dinama.

Legenda? Ničega nisam svjestan

Ubrzo je bila i posudba u Lokomotivu.

- Kad dođeš u Dinamo, vidiš što je ozbiljnost, brže je i jače. Klinac sam bio koji se mora prilagoditi, upao sam u krizu i nisam bio dobar, mislio sam da se neću vratiti. Još sam tamo bio i ozlijeđen, sjećam se da sam se vratio na pripreme pa što bude. Bio sam spreman dati sve od sebe i zauzeti mjesto.

Osvojili ste 21 trofej, 104 europska nastupa za rekord kluba, drugi ste po broju službenih nastupa. Kako se osjećate?

- Nisam svjestan toga. Ne doživljavam to toliko istinito. Legenda, mi to govorimo prijateljski, ničega nisam svjestan, tako se ponašam, takav sam i lik. Možda kasnije budem, najsretniji sam što smo ovo sve osvojili. Možda kad vidim svoju sliku u kući slavnih, da...

Skupina u Europi postala je s vama rutina.

- Osjećam tu vrstu napretka, dosta smo napredovali. Nismo priznali nikome da je bolji od nas, bio to Tottenham, Real ili bilo tko, pogotovo na Maksimiru gdje smo nepobjedivi i tako se osjećamo. To se dobro gradilo i na dobrom smo putu da budemo još bolji.

Ronaldo, Kane ili Messi, ne zanima nas

Razlika u ulasku u Ligu prvaka sad i nekad?

- U početku je bilo "doći će Ronaldo, ovaj-onaj", sve je bilo bazirano na njih, a sad smo na sebe. Ne gledamo je li to Ronaldo, Kane, Messi... Došli smo do razine da nas to ne zanima. Doslovno nam je svejedno, imali smo respekt jer su veliki igrači, ali samo ovako, za novine.

Dinamo je dobio pobjednički profil.

- Mladim momcima lakše je stasati uz nas, vide kako se to radi i koji nivo treba biti. Sigurno će puno brže stasati i učiti, možda napraviti skalu gore.

Zabili ste 13 golova kao defenzivac u Europi, po tome ste na petom mjestu vječne ljestvice Dinama. Prvi je onaj Moldeu u Norveškoj.

- Sjećam se te utakmice, u Zagrebu je bilo 1-1, tamo smo poveli 3-0 i došlo je do pada koncentracije, na kraju smo se čupali na sve strane da to izvučemo i, eto, uspjeli smo.

Mislio sam da je gotovo

Nakon Moldea, pobijedili ste Arsenal i onda je došla ta suspenzija (zbog zbog pozitivnog doping testa).

- To mi je bila najveća tuga i šok. Bio sam u reprezentaciji, bio sam u sobi, zove me izbornik "hitno dođi dolje", on mi to prenese. Nisam bio svjestan, mislio sam da će se brzo riješiti. To mi je bio najteži period života, nisam imao druge nego boriti se do kraja i iznijeti svoju istinu. Dvije godine sam pauzirao i, što reći?

Imali ste 24 kad se to dogodilo, pokušali ste trenirati i s Kustošijom, ali i to su zabranili.

- Ne možeš ništa. Taj period sam se baš osjećao užasno, nisam znao ni što ni gdje, samo sam gledao kako da mi dopuste da se branim. Mislio sam da je gotovo, da neću više igrati nogomet. Kad je prošla depresija i tuga nakon šest mjeseci, sve mi se otvorilo, počeo sam trenirati i ozbiljno raditi. Htio sam se vratiti nikad jači da pokažem svima... Prihvatio bih nepravdu da sam odustao i propao.

Imali ste i podršku.

- Da, mnogih ljudi i kluba. Klub je stao iza mene, naravno da sam mu prezahvalan. To mi je bilo olakšanje. Ljudi oko mene, sve to dalo mi je dodatnu snagu da napravim što sam danas postigao s Dinamom.

Osjećao sam se fenomenalno, a onda nisam mogao doći k sebi

Zadnja utakmica bila je u 12. kolu, vratili ste se u 12. kolu, Antolić vam je dao kapetansku traku.

- Da, i odmah mi ponište gol zbog ofsajda koji nije bio, njihov igrač mi je dodao loptu. Točno se sjećam, to je bilo za 2-1. Odmah u startu me lupilo, ali dobro. Prva utakmica je bila Makedonija - Lihtenštajn, to smo igrali kući i zabio sam. Osjećao sam se fenomenalno pet-šest utakmica i uslijedio mi je takav pad da nisam mogao doći k sebi, jedno šest-sedam utakmica.

Kako je to izgledalo raditi odvojeno?

- Totalna je razlika (trenirati sam i s momčadi), to nema veze jedno s drugim. Hvala mom kondicijskom treneru iz tog vremena Luki Krklješu koji je bio sa mnom, radili smo sedam mjeseci da dođem u optimalno stanje. I jesam, ali je bilo daleko od momaka iz momčadi. Ali uspio sam se izboriti s tim.

Reakcija publike i suigrača po povratku?

- Nešto wow, pogotovo ako se sjetim publike na Hitrec Kacijanu, došlo je masu navijača da me pozdrave... Nemam riječi da to opišem.

Europski trofej? Dinamo je jako blizu

Za čime najviše žalite?

- Nisam razmišljao o utakmicama, jedino za čime žalim je europski trofej. Kad sam dolazio na Maksimir, htio sam trostruku krunu. Stvarno sam to htio, bili smo toliko blizu one godine, naišli smo na najjaču momčad i osvajača Europske lige, Villarreal. Tu je bila naša šansa da to osvojimo.

Koliko će Dinamu trebati za to?

- Dinamo je jako blizu toga, igrači vjeruju da to mogu, a to je najvažnije. Dinamo to može napraviti.

Zabili ste i u Budimpešti protiv Ferencvarosa, otvorili si vrata velike scene.

- Sjećam se te godine, tek smo počeli graditi momčad i došli na razinu da se možemo nositi sa svima. Već smo tad počeli vjerovati.

Najteži protivnici? Santi Cazorla i Sammir

Koje biste utakmice još izdvojili iz Europe?

- Taj Ferencvaros mi je jedna od dražih. Tottenham, top utakmica naša. Chelsea doma. Teško mi je izvojiti bilo koju. Mogu samo HNL, a to su samo zadnje tri utakmice prošle sezone, Rijeka u Rijeci, Gorica i Šibenik u Šibeniku. To su mi u Dinamu najdraže. Pun stadion, cijeli stadion u Gorici navija za nas, fenomenalno.

Tko su vam bili najteži protivnici?

- Na europskoj sceni Santi Cazorla, igrao sam protiv njega dok je bio u Villarrealu i Arsenalu. Strašan, lijeva-desna, nisko težište, baš je bilo jako teško. A u domaćem prvenstvu mi je najteže bilo igrati protiv Sammira.

Brzopotezna pitanja... Koliko puta ste igrali s Dinamom penale? Bilo ih je pet.

- Hajduk u Superkupu, Šerif, Split u Kupu... (još jednom Hajduk i Cluj) Kako sam Cluj mogao zaboraviti?

Kasnije je obranio i Messiju pa mi je bilo lakše

Nabrojite sva službena natjecanja u kojima ste igrali s Dinamom.

- Prvenstvo, Kup, Superkup, Europska liga, Liga prvaka... (i Treća HNL, Dinamo II) Auuuu, da, da. Suparnik? Trnje.

Svi brojevi koji ste nosili?

- Počeo sam s brojem 6, pa 7, 16 i 5. (Trnje? 8)

Bili ste blizu hat-tricka u jednoj utakmici.

- Znam je, Valur i penal. Pravim se pametan, na 2-0 nešto skačem i ovaj me nešto pročita. Ali kasnije sam čuo da je ovaj obranio Messiju penal pa mi je bilo lakše.

Prvi put kapetan? Dobro ste me uhvatili...

Prva seniorska utakmica za Šibenik protiv Dinama. Ulazite umjesto koga?

- Gabriela.

Premijera protiv Rijeke, u prvih 11 ste, idete na klupu i tko ulazi umjesto vas?

- Chago. Razmišljao sam Chago ili Calello, ali Chago.

Prva utakmica u kojoj vodite momčad s kapetanskom trakom u Dinamu.

- Službena, je li? Dobro ste me uhvatili... (prvo kolo 2014/15. protiv Slaven Belupa, 4-0)

Nadam se da ću jednog dana biti trener Dinama i uzeti europski trofej

Nabrojite sve golove u Europi.

- Valur dva, Molde jedan, Ferencvaros, Hapoel Beer Sheva dva... Flora estonska dva, Škupi dva. Fale mi još tri, je li? Salzburg, Šahtar... I prvi? (Fola Esch.)

Koliko ste suigrača imali u Dinamu da ste istodobno bili na terenu? Otprilike...

- Glupo mi je bubnuti, nemam neku granicu. 120? (blizu, 148)

Ovo nije zbogom, ovo je doviđenja. U kakvoj funkciji vas možemo vidjeti u budućnosti?

- Ovim putem bih zahvalio svima u Dinamu, pozdravio navijače što su bili naš 12. igrač i pružili nam takvu podršku, što su bili uz nas. Neću zaboraviti prošlo prvenstvo, oni su nam tako reći donijeli to. Ovo nije zbogom, nego doviđenja. Nadam se da ću jednog dana biti trener Dinama i da ću uzeti europski trofej.

