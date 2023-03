Ademijev put: 'Preživio' doping i postao najtrofejniji dinamovac

Došao sam u europski klub, zadovoljan sam time što mi je ponuđeno. Na meni je sada samo da se dokažem u Dinamu, rekao je Arijan Ademi davne 2010. godine kada je pojačao vezni red 'modrih'.

Nakon 356 utakmica, 21 trofejem i 13 godina provedenih na Maksimiru, legendarni kapetan Dinama Arijan Ademi (31) odlazi u redove kineskog prvoligaša Bejing Guaon.

Talentirani Šibenčanin po dolasku je imao 19 godina, a navijač Dinama bio je od rođenja.

- Svi to u Šibeniku znaju. Obitelj je malo nesretna što sam otišao u Zagreb jer stariji brat već je preselio u glavni grad gdje studira ekonomiju pa sada niti jedan od nas nije doma. Ali sretni su jer sam potpisao za Dinamo - govorio je.

Ademi je prethodno devet godina igrao za Šibenik, a uoči njegovog dolaska na Maksimir pisalo se njegovim čestim problemima s bivšim klubom.

- Ne bih o Šibeniku. Pokazali su svoje pravo lice. Igrao sam tamo devet godina, ali sad sam igrač Dinama - kazao je nakon dolaska.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Halilhodžić imao veliki utjecaj na Ademijevu karijeru

Oko 400.000 eura platio je Dinamo Šibeniku za tada nadarenog 19-godišnjaka Arijana Ademija. Trener je tada u Maksimiru bio Velimir Zajec. Prvi je put za Dinamo u službenoj utakmici zaigrao protiv Rijeke u HNL-u 31. srpnja 2010. godine. Gosti su u Maksimiru slavili 2-1, odlučio je autogol Milana Badelja.

Zajec je ubrzo otišao iz Maksimira, Dinamo je nakon penala ispao od Šerifa, a stigao je Vahid Halilhodžić, koji je imao veliki utjecaj na Ademijevu karijeru. Vaha ga je stavio na zadnjeg veznog, bio mu je važna karika u sezoni kad je Dinamo zamalo prezimio u Europi.

No nije sve u početku Arijanu išlo glatko u Maksimiru. U studenom 2010. godine izašao je s masnicom ispod oka iz svlačionice. Uskoro se doznalo da se sukobio sa suigračem Antom Rukavinom. Udario ga je Rukavina, koji je dobio kaznu, a Ademi je samo opomenut. Dobro se sjećamo te večeri u Maksimiru. Ademijevu masnicu vidjeli smo sutradan na treningu, ali se po ponašanju Ante Rukavine moglo zaključiti da se nešto događa.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Na posudbu u Lokomotivu otišao je 2012.

Naime, Šibenčanin je uvijek bio raspoložen kad bi izlazio iz svlačionice. Sve i da je izgubio, lijepo bi pozdravio i javio se. Kad je te večeri izašao kratko smo mu dobacili: 'Schifo je zabio gol', aludirajući na njegovog prijatelja Gordona Schildenfelda. Ante se okrenuo i pitao: 'Kako je zabio'? Rekli smo mu: 'A kako će Schifo zabiti, već iz slobodnjaka s 30 metara'. Ante se okrenuo i otišao, nije prihvatio šalu. Naravno, Gordon je zabio glavom nakon prekida, kako je uvijek i zabijao. Vidjelo se po Rukavini da nije dobre volje, a uskoro se saznalo da je razlog za to sukob s Ademijem.

Arijan je 2012. godine otišao i na posudbu u Lokomotivu. Pola godine je bio na posudbi, vratio se u Dinamo gdje je idućih godina postao jedan od glavnih igrača.

Ademi je 2013. godine pod vodstvom Igora Štimca skupio tri nastupa za hrvatsku reprezentaciju, a onda dolaskom Nike Kovača potpuno nestao s reprezentativne scene. Naravno, Ademi se nadao novom pozivu među "vatrene", a kako taj nije stizao, odlučio je 2014. godine igrati za Makedoniju.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

Na dopingu je pao nakon utakmice protiv Arsenala

Rujan i listopad 2015. godine bili su mjeseci koje Ademi nikad neće zaboraviti. Dinamo je u Maksimiru u 1. kolu Lige prvaka pobijedio Arsenal 2-1. Na klupi je sjedio Zoran Mamić, dva tjedna kasnije izgubio je Dinamo od Bayerna u gostima. To je bilo očekivano, a pravi šok uslijedio je tjedan dana kasnije.

Bila je večer, 7. listopada, 2015. godine, a Dinamo je objavio kako je dobio nalaze da je Ademi bio pozitivan na doping testu nakon utakmice protiv Arsenala. Šok i nevjerica. Suspendiran je na četiri godine, ali je kazna smanjena u ožujku 2017. godine i Ademi je ponovno zaigrao u listopadu iste godine. S četiri mu je suspenzija smanjena na dvije godine. Smanjena mu je zbog toga što nije s namjerom uzeo nedopuštena sredstva.

Nije se Dinamo odrekao svojeg veznjaka ni dok je bio suspendiran. Nisu mu raskinuli ugovor, jedva su dočekali njegov povratak na travnjak.

- Iza mene je teška borba, sad se puno bolje osjećam i hvala Bogu da sam opet na terenu. Jesam li uzeo doping? Nisam, a to sam uspio dokazati u kasnijem postupku nakon čega mi je smanjena kazna. Jednostavno, čekao se taj CAS koji mi je dozvolio da iznesem svoje dokaze, a oni su vidjeli da nisam svjesno ništa uzeo. Riječ je bila o kontaminaciji lijekova koji su bili legalni. Ne znaš kako je to ušlo u tvoje tijelo. Sumnjao sam u sve, prijatelje, bližnje... Bilo mi je jako teško u tom periodu. Sumnjao sam da mi je netko podmetnuo. Ne vjeruješ nikome, ni obitelji... No vjerovao sam da to nekako mora izaći, da se mora dokazati kako je to ušlo u moje tijelo. Bio sam ljut, bijesan, ali kasnije shvatiš da je to život i kreneš dalje. Puno mi je pomoglo jer je klub bio iza mene koji me plaćao obje godine suspenzije. Da su me ostavili samog bilo bi mi puno teže. I dalje imam traume, bojim se svega, pazim na sve. U kafićima tražim da preda mnom otvore kolu. Možda je to i prevelika fobija, ali nadam se da će s vremenom i to proći - govorio je tada Ademi.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Arijan se tako do listopada 2017. godine bavio padelom, trčkarao po Jarunu, igrao tenis, haklao mali nogomet, čak počeo trenirati kick-boks, a onda se vratio - bolji nego ikad!

- Da, izgubio sam dvije godine karijere, to mi nitko neće vratiti. A u tim sam trenucima vjerojatno bio u najboljim igračkim godinama, u najboljoj formi. Ali, gledam samo u budućnost. Da, sigurno sam jako puno nogometno izgubio, ali stasao sam u glavi, pričao je Ademi uoči povratka treninzima.

A poslije samo dva-tri mjeseca, tadašnji trener Mario Cvitanović više nije mogao ni zamisliti momčad bez Arijana Ademija koji je već u prosincu ponovo postao kapetan. Što dovoljno govori o karakteru najdugovječnijeg Dinamovog ratnika u posljednjih 10 godina. Dinamo s Ademijem i bez njega nije ista momčad, ni karakterno ni kvalitetno.

Ademi je sa svojom reprezentacijom izborio nastup na Europskom prvenstvu, te je u lipnju 2021. godine kao 30-godišnjak zaigrao na svom prvom velikom natjecanju. A kako je sam rekao, "to je sanjao još kao dječak".

- S obzirom na to da igram u Dinamu koji ima puno reprezentativaca, često sam s dozom ljubomore gledao suigrače kako odlaze na velika natjecanja. Jednostavno sam to htio probati, da vidim kako izgleda. Eto, sada se to i meni dogodilo i mogu reći da je osjećaj fenomenalan. Vrijedilo je svake sekunde odricanja i truda - rekao je tada.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U svibnju 2022. godine Ademi je s Dinamom pobijedio Šibenik 2-0 i uzeo novi naslov prvaka. Kapetan, lider i vođa Dinama Arijan Ademi vratio se u rodni grad, na stadion gdje je napravio prve nogometne korake. I baš na Šubićevcu, osvojio je 20. trofej kao igrač zagrebačke momčadi.

Ademi je najtrofejniji igrač Dinama u povijesti, iza njega je 11 osvojenih naslova prvaka, šest osvojenih Kupova i četiri nacionalna Superkupa. Veličanstveno. Dinamovu ikonu s po 16 osvojenih trofeja u "plavom" dresu prate Mihael Mikić i Tomislav Butina, dok mu se iz današnje generacije najviše približio Amer Gojak koji je skupio 12 trofeja.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ademi je tako iskoristio povijesnu priliku i na svojem Šubićevcu osvojio najdraži naslov prvaka u karijeri. Čime je ujedno pretekao i Dinamova najvećeg rivala po broju naslova. Hajduk ima šest osvojenih HNL-ova, šest kupova i šest superkupova, to je 18 velikih trofeja.

- Drago mi je što se ovako poklopilo, da najdražu titulu proslavim u svom rodnom Šibeniku. Moram kazati da nas je Hajduk gurao naprijed svojim dobrim igrama u zadnje vrijeme. Sve je puno lakše uz navijače koji su nas bodrili - rekao je Ademi nakon osvojenog naslova.

Zanimljivo, jedan od ponajboljih igrača u povijesti Dinama u dresu Šibenika na prvenstvenoj utakmici debitirao je baš protiv - Dinama. Bilo je to 22. ožujka 2008. godine, Zagrepčani su u Maksimiru slavili 5-1, a Ademi zaigrao posljednjih 27 minuta.

Za Dinamo su tada igrali Koch, Drpić, Etto, Čale, Bišćan, Modrić, Balaban, Mikić..., dok su za Šibenčane zaigrali Kulušić, Lapić, Roglić, Zec... Samo dvije i pol godine kasnije, Ademi je preselio u Dinamo, pa ispisao povijest zagrebačkog kluba. A ta povijest je još trofejnija nakon što je Ademi u svom gradu, na svom stadionu poveo Dinamo do još jedne titule.

Ademi i jedan od rijetkih aktivnih igrača kojemu su najvjerniji navijači u čast napravili mural kraj Osnovne škole Žitnjak.

Foto: GNK Dinamo

Ademi će zauvijek ostati zapamćen kao jedan od legendarnih igrača Dinama koji je zadužio klub za sva vremena, a njegova uloga na terenu i u svlačionici bila je nemjerljiva. Njegov odlazak kraj je jedne ere, ali i čudesne generacije predvođene s njim i Mislavom Oršićem koja je posljednjih godina dominirala HNL-om i igrala Ligu prvaka.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Najčitaniji članci