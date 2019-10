Agonija u gostima se nastavlja, navijači vikali: 'Buriću, odlazi!'

Sjećate li se 28. srpnja i utakmice Varaždina i Hajduka? Tada su Splićani pobijedili 3-0, a vjerovali ili ne, to je Hajduku posljednja gostujuća pobjeda. Da, od te pobjede prošla su 84 dana, a taj post nastavio se danas i nakon utakmice protiv Lokomotive.

Odlična utakmica protiv Intera na Poljudu, pa remi i spašavanje žive glave u Puli protiv Istre. Pobjeda nad Varaždinom na Poljudu, pa opet remi u gostima kod Lokomotive. Hajduku fali taj kontinuitet i konzistentnost koju imaju na domaćem terenu. U gostima kao da nisu ista momčad, kao do dođe do nekog smrzavanja i straha kod igrača. To smo vidjeli i u Koprivnici i Osijeku gdje je Hajduk bio izgubljen, a do pobjede nisu došli ni u Rijeci ni u Puli.

To agonija nastavila se i danas protiv Lokomotive u Kranjčevićevoj. Hajduk je bio bolja momčad, imali su nekoliko solidnih prilika, ali ništa od toga nije odsjelo u Grbićevoj mreži.

Zaista je pravo čudo da su Splićani i dalje na samom vrhu HNL-a iako imaju samo jednu pobjedu u gostima, ali ako Burić i njegovi igrači žele do naslova, nešto se mora promijeniti.

Bila je to taktička i tvrda utakmica od samog početka. Hajduk je preko Bradarića i Barryja pokušao nametnuti posjed na sredini terena, i nije to loše izgledalo, ali jako je falio jedan čovjek. Riječ je o Darku Nejašmiću koji je isprofilirao u jednog od najboljih igrača splitske momčadi. Iako je Hajduk jako kvalitetan u veznom redu i Burić ima širok izbor, Nejašmićev izostanak ipak je hendikep za ovakav Hajduk. To je igrač koji kupi ničije lopte i razbija protivničke napade, a danas je falilo te agresije koju on posjeduje.

Lokomotiva je dijelom prvog poluvremena imala veći posjed, ali Hajduk je bio konkretniji. Hamza Barry je u 15. minuti imao šah mat poziciju za dovesti Hajduk u vodstvo, ali uzdrmao je prečku. Bio je sam tri metra od gola, ali očito ga je iznenadila ta lopta koju je poslao Jairo s desne strane.

U drugom poluvremenu Mijo Caktaš je bio u situaciji iz koje inače zabija, ali ovaj put nije bio precizan. Bio je sam pred golom Lokomotive, ali pucao je glavom malo pored. Jairo je neumorno 'špartao' terenom u Kranjčevićevoj cijeli susret, ali ove sezone ga baš neće ta efikasnost. u 70. minuti bio je sam na lijevom krilu, 'zalomio' je igrača Lokomotive i sjurio se u kazneni prostor odakle je pucao u prvi Grbićev kut, ali bivši igrač Hajduk bio je siguran

Je li danas igrao Bassel Jradi? Po službenoj postavi je, ali mi ga na terenu skoro pa nismo ni vidjeli. Libanonac je u posljednje vrijeme jedan od najboljih igrača Hajduka, ali to protiv Lokomotive nije pokazao. Bio je neraspoložen i nezainteresiran, a Splićani s toliko neraspoloženih igrača ipak ne mogu tako lako do pobjede protiv Lokomotive.

Lokomotiva je igrala dosta agresivno, pokušavali su taj nedostatak kvalitete nadomjestiti trkom i borbenošću, a to im je i polazilo za rukom u nekim trenucima prvog poluvremena. Riječ je o poletnoj i mladoj momčadi koja ima iskustva, ali treba priznati da to nisu više oni kompetentni Lokosi koje smo gledali prethodnih sezona. Opet je oduševio Uzuni koji je imao nekoliko prodora po lijevoj strani gdje je iza njega 'jeo' prašinu Juranović, a krajem prvog poluvremena imao je i sjajnu priliku. Bio je sam pred Posavcem, mogao je birati gdje će pucati, ali to je otišlo pored gola.

Ta poletnost stvarala je probleme Hajdukovoj obrani koja je igrala bez Ardiana Ismajlija bez kojeg splitska obrana ipak izgleda nešto lošije. Falio je vođa koji je podviknuti na momčad u kriznim situacijama, a kako je i sam David Čolina priznao, Albanac je postao pravi vođa.

Hajduk je ovim remijem ostao bez prvog mjesta na koje su zasjeli nakon pobjede nad Dinamom 31. kolovoza. No tu nema brige, ima još dovoljno utakmica, ali Burić ima neke druge probleme. Iako su od Burićevog dolaska prošla dva mjeseca, momčad i dalje nema tu prepoznatljivu igru i identitet. Ima previše grešaka u prijenosu loptu i previše preskakanja igre s nabijanjem kako bi se što prije došlo do gola. To u nekim utakmicama nije utjecalo na rezultat, ali danas itekako je. A bilo bi dobro da kaže igračima da se bodovi ne osvajaju samo na Poljudu, nego i na gostujućim utakmicama, a to, osim u Varaždinu, do sada nismo vidjeli.

Svoje nezadovoljstvo iskazali su i Hajdukovi navijači koji su nakon utakmice trenera ispratili s povicima 'Buriću, odlazi'.