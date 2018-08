Agüero, ljudino! Gestom dirnuo i ispunio san bolesnom dječaku

Sergio Agüero jedan je od najboljih nogometaša današnjice, no osim što je odličan nogometaš, on je i sjajna osoba, a to je pokazao svojom posljednjom gestom, koja je uistinu prekrasna.

Naime, maleni navijač Manchester Cityja Callum Foy, koji boluje od rijetke bolesti neurofibromatoze od koje mu se po cijelom tijelu stvaraju tumori, veliki je obožavatelj argentinskog napadača.

Callum je zbog te bolesti veći dio djetinjstva proveo po bolnicama i pregledima, no sve je to zaboravio jedno poslije podne kada ga je u svoj dom pozvao omaleni napadač 'građana' i tako mu ispunio san.

Tijekom Callumovog posjeta, Agüero mu je poklonio potpisani dres i kopačke te ga proveo kroz sobu s trofejima i objasnio mu što koji od njih znači.

- Callum je htio da se družimo, a to je bila i moja želja. Zajedno s njegovom obitelji smo proveli vrijeme kod mene i to je bio pravi užitak. Nadam se da si i ti uživao. Također se nadam da ti se sviđaju kopačke posvećene samo tebi - napisao je Agüero opis uz sliku na svom službenom Instagram profilu.

Zaista sjajan potez Argentinca koji je zasigurno dodatno porastao u očima nogometnih ljubitelja diljem svijeta.