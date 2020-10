Aguero razbjesnio Engleze, sutkinju dirao po vratu: 'Nije mi jasno što mu je palo na pamet!'

<p>Manchester City je u petom kolu engleske Premier lige svladao Arsenal 1-0, a nakon pomalo uspavljujuće utakmice, naročito u drugom poluvremenu, javnost je uzburkao potez argentinskog napadača <strong>Sergija Aguera</strong>.</p><p>Aguero se krajem prvog poluvremena nije slagao s pomoćnom sutkinjom<strong> Sian Massey-Ellis </strong>oko njene odluke za aut. Prvo joj je rukom sugerirao kako je u krivu, a onda joj se približio i stavio ruku negdje između ramena i vrata što je izgledalo čudno te joj nešto rekao.</p><p>Iako je nepoznato što joj je poručio, u Engleskoj je već četiri godine na snazi pravilnik koji zabranjuje ikakav fizički kontakt sa sucima te se on automatski kažnjava žutim ili crvenim kartonom, ovisno o tome kakav je prekršaj.</p><p>Aguero je prošao nekažnjeno, a nogometni obožavatelji odmah su ga iskritizirali na Twitteru. </p><p>"Stavljati ruku na Sian Massey stvarno nije u redu", "Aguero će završiti u nevolji zbog diranja Sianinog vrata, to je izgledalo čudno", "Ne znam što mu je palo na pamet da dira Sian", neki su od komentara na toj društvenoj mreži.</p><p>Nakon utakmice oko toga se oglasio i trener Pep Guardiola koji je htio smiriti tenzije:</p><p>- Dajte ljudi, dajte. Sergio je najpristojnija osoba koju sam ikad upoznao, tražite probleme u drugim situacijama, a ne u ovoj.</p><p>Engleski nogometni savez još se nije oglasio oko ovog, no Aguero možda i prođe bez veće kazne jer se čini kako u kontaktu zaista nije bilo zle namjere.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="http://sportklub.hr/Video/Nogomet/Premier/a129100-Dzentlmen-Ag%C3%BCero-pokazao-nepostovanje-prema-sutkinji.html" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p><p> </p>