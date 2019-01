Ahmed Said otišao iz Hajduka! Kupio ga je portuglski Rio Ave

Baš kao što je predsjednik Hajduka Jasmin Huljaj najavio, riješeno je pitanje Ahmeda Saida s kojim je Hajduk želio raskinuti ugovor. Danas, zadnjeg dana prijelaznog roka, dogovorili su njegovu prodaju u portugalski Rio Ave, a kako saznajemo, Hajduku bi trebalo pripasti oko 350 tisuća eura.

Na kraju prijelaznog dogovoren je transfer u Portugal što je zadovoljilo apetite obje strane, kao i samog Saida koji je za Splićane zadnju utakmicu odigrao 25. studenog i njegov odlazak je bio neizbježan. Za "zločestog dečka" Hajduka bilo je dosta interesa iz Belgije, Nizozemske kao i s Dalekog istoka, no Saidova želja bila je ostanak u Europi. Hajduk je dugo držao ljestvicu odštete na pola milijuna eura sto je ohladilo ostale kupce.

Said je u Hajduk stigao 2016. godine iz portugalskog Olhanensea, a za to vrijeme je skupio 89 nastupa te zabio 29 golova uz 16 asistencija. Osim po golovima, Said je bio poznat i po problematičnom ponašanju što je često prikazivao na terenu, a to su mu navijači žestoko zamjerali.

Prvi njegovi problemi započeli su još 2017. godine kada se sukobljavao s igračima zbog sebičnosti, a u utakmici protiv Evertona je oteo loptu Anti Ercegu i sam išao izvesti penal, kojeg je na kraju promašio. Na to su mu navijači odgovorili gromoglasnim zvižducima.

Šutao je Ganac i bočice s vodom kraj klupe, za što je bio kažnjen degradacijom u drugu momčad. Posljednji veći sukob dogodio se kada su ga navijači verbalno napali u travnju prošle godine nakon derbija s Dinamom, a spašavao ga je Marko Futacs koji je na kraju dobio koljenom u glavu.

Slučaj kondicijske spreme iz prosinca bio je samo dokaz da je njegovo razdoblje u Hajduku pri kraju. Naime, u Hajduku su govorili kako Said nije fizički spreman, a Ganac je simboličnim objavama na društvenim mrežama rekao da je spreman i da iz kluba lažu.