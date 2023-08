Ajax svim silama želi dovesti Šutala, a oglasio se i trener...

Joško Gvardiol prije nekoliko dana potpisao je za Manchester City i službeno postao najskuplji stoper u povijesti nogometa. Manchester City isplatit će Leipzigu 92 milijuna eura, a Dinamu će od toga pripasti oko 13 milijuna eura!

Hrvatski prvak obilato je omastio brk na transferu senzacionalnog Joška koji je na Maksimiru stasao u jednog od najboljih stopera na svijetu. Ne zaboravimo da mu je tek 21 godina, a ne sumnjamo da će pedantni genijalac Pep Guardiola još malo izbrusiti njegove vještine i odvesti ga na još veću razinu.

Foto: Privatni album

Dok čelnici Dinama zbrajaju novac koji će im sjesti iz Leipziga, na tržištu vlada pomama za još jednim njihovim stoperom. Josip Šutalo u posljednjih godinu dana postao je jedan od najboljih hrvatskih stopera i standardni hrvatski reprezentativac koji je u Katru prošle godine sudjelovao u osvajanju svjetskog srebra.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

Ajax želi Šutala, Dinamo ne popušta

Svima je jasno da je prerastao hrvatsku ligu i s 23 godine spreman je okrenuti novu stranicu u svojoj karijeri. Gotovo sigurno će ovog ljeta napustiti Dinamo, ali pitanje je gdje će otići. Žele ga Fiorentina, Napoli i Bayer Leverkusen, a najozbiljniji je Ajax čiji je sportski direktor Sven Mislintat prošlog tjedna boravio u Zagrebu. Kako pišu nizozemski mediji, europski velikan navodno je ponudio 19 milijuna eura plus četiri kroz bonuse, no 'modri' su to odbili. Veliki interes vlada za talentiranim Josipom pa 'modri' koriste to za licitaciju s ponuđačima. Traže 25 milijuna eura.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Neće Ajax tako lako odustati od hrvatskog reprezentativca, ali ne popušta ni Dinamo. Hrvatski prvak nada se 25 milijuna eura, a Ajaxova ponuda nije daleko od toga. No, tražena cifra zasad im je puno.

- Igrač želi doći u Ajax - kratko je rekao trener 'kopljanika' Maurice Steijn, piše Voetbal International.

Četverostruki europski prvak želi dovesti Šutala svim silama, a pregovori će se gotovo sigurno nastaviti u sljedećim danima. Uostalom, Dinamo ga ni ne planira prodati prije sraza s AEK-om u trećem pretkolu Lige prvaka.