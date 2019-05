Ajaxov junak igra za bolesnog brata i prijatelja koji je u komi

De Jong je već prodan Barceloni za 75 milijuna eura, za De Ligtom, Tagliaficom, Ziyechom... se otimaju, Tadić je otkriće..., ali po mnogima junak Ajaxova proboja do finala Lige prvaka je Donny van de Beek (22).

Veznjak koji je zabio Juventusu, motor momčadi koji je srušio u Tottenham u Londonu golom za pobjedu 1-0. I mladić inspirativne životne priče...

Van de Beek je veliki prijatelj s Abdelhakom Nourijem, dvojica su kompića maštala kako će postati junaci Ajaxovih navijača. Taj je san prekinula grozna nesreća kada se Nouri 8. srpnja 2017. srušio na pripremnoj utakmici u Austriji i pretrpio teška oštećenja mozga.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Gotovo dvije godine kasnije Nouri je i dalje u komi, a Van de Beek živi san obojice.

Nakon što je zabio gol Nici u pretkolu Lige prvaka, tri tjedna poslije nesreće, Donny je pokazao broj 34, koji je nosio Appie.

- To mi je došlo iz srca. Uvijek želim zabiti gol, ali ovaj put sam to htio više nego ikad. Za Appija i njegovu obitelj. On želi da nastavimo - rekao je tada.

I Van de Beek je doista nastavio. Baš dokle su dvojica prijatelja zamišljala. Ne, nije jak na lopti kao neki njegovi suigrači, ali trči i vuče za sve njih.

- Johan Cruijff mi je rekao: 'Znam tvog sina, jako je dobar u ovome, odličan u onome...' Baš ga je znao u detalje - rekao je 2016. Donnyjev otac André van de Beek.

A Donny ne igra samo za prijatelja nego i za brata Rodyja. Kojem je u djetinjstvu otkriven tumor na leđima.

- Tada je Donny tek bio na probi u Ajaxu. Jako ga je pogodilo kad je vidio vrata u takvom stanju, ali Rody mu je rekao: 'Ne brini za mene, samo se pobrini postaneš igrač Ajaxa.' - ispričao je tata suznih očiju.

Van de Beek u klubu je svojih snova 12 godina, 2015. bio je proglašen najboljim mladim igračem i ušao u prvu momčad, a ovoga bi ljeta lako mogao otići. PSG, Bayern i više engleskih klubova ga žele. A njegova je želja otići sa stilom.

Finale Lige prvaka je na dohvat ruke, u nedjelju igraju finale Nizozemskoga kupa protiv Willem II, a dvije pobjede dijele ih od naslova prvaka Nizozemske. Prvog nakon pet godina. I 34. ukupno. Za Nourija.