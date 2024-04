Duje Ajduković poražen u prvom kolu ATP 250 turnira u Houstonu

DOGURAO DO FINALA LIGE PRVAKA Hrvat Alen: 'Poslužujem hranu, a najbolji sam kuglač na svijetu' Plus+ Najbolji sam kuglač svijeta, a na treninge dolazim izravno iz noćnih smjena. Radio sam sve, od čišćenja WC-a do pranja čaša, kaže Alen Kujundžić, koji se s KK Zaprešić dogurao do finala Lige prvaka