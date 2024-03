Možete li ga prepoznati? Bio je izbjeglica pa postao legenda hrvatskog sporta teška milijune

Nekada je bio svjetski broj tri, a hrvatskim ljubiteljima tenisa, ma i sporta generalno, mamio bi osmijeh na lice kada bi izašao na teren. Taj predivan jednoručni bekend kada bi stao na teniski teren do danas je ostao jedan od najljepših u tenisu općenito. Pa ne čudi što je Ivan Ljubičić (45) nakon igračke karijere postao trener upravo Rogeru Federeru, ponosnom vlasniku nedvojbeno najboljeg jednoručnog bekenda.

Hrvatskoj donio prvi Davisov kup

Ljubičić je tamo 2006. dosegao najveći osobni ranking kada je bio treći na ATP ljestvici, a karijeru je završio šest godina kasnije. Te 2012. imao je, za današnje prilike, tek 33 godine, no odlučio je da je dosta. Posvetio se trenerskom poslu, a iza sebe je ostavio velika postignuća - 11 osvojenih turnira među kojima je bio i Davisov kup s Hrvatskom, naš prvi osvojeni 2005. godine.

No, put do uspjeha bio je popločen teškim trenucima. Težim nego većini profesionalnih sportaša, no nekim ljudima je upravo takav put omogućio osobni napredak do svjetskih visina.

Iz Banje Luke preko Siska u Rijeku

Ljubičić je s 12 godina osvojio jugoslavensko prvenstvo, tek četiri godine nakon što ga je otac prvi puta odveo na teniski teren. Tada je, ujedno, morao napustiti rodnu Banju Luku. Zajedno s obitelji napustio je život kakav je do tada znao, sve prijatelje i poznanike, pa se s majkom Hazirom i bratom Vladom zaputio u Hrvatsku gdje je stigao u svibnju 1992. godine dok je otac Marko ostao u Banjoj Luci. Dugih pet mjeseci ostatak obitelji čekao je Markov dolazak, a nakon što je stigao u Sisak, Ljubičići su se preselili u stan u Rijeci kojeg su zamijenili za zemljišni posjed u Banjoj Luci.

Nekadašnji najbolji hrvatski tenisač nastavio je trenirati u novome gradu, a ubrzo se otvorila prilika trenirati u Italiji.

- Otišao sam u Torino i tamo proveo tri godine. U početku nije bilo lako, htio sam se vratiti kući... Ali, malo-pomalo, priviknuo sam se, naučio jezik, dobro sam se osjećao i počeli su stizati i rezultati - rekao je Ljubičić svojevremeno.

Ljubičić je strastveni šahist

Nije bilo lako, ali se isplatilo. Na putu do sportskog uspjeha pronašao je sebe i izgradio se kao vrlo kvalitetan čovjek. Po putu se zaljubio i u šah pa je danas strastveni amaterski ljubitelj igre na 64 kvadratića.

U karijeri je samo od turnira zaradio oko 9,5 milijuna eura, a kasnije je taj iznos dodatno povećao kao trener Miloša Raonića i Rogera Federera te trener francuske teniske reprezentacije nakon što je Federer otišao u mirovinu.