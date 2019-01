Ajmo, 'kauboji'! Šego i krila vode nas do kvalifikacija za OI

POBJEDA ZA SIGURNOST

Rukometaši Brazila su pobijedili Island 32-28, čime su preskočili Hrvatsku i zasjeli na četvrto mjesto koje vodi u borbu za sedmu poziciju, što donosi kvalifikacije za OI.

Brazilska samba ušla je furiozno u utakmicu, činilo se da oslabljenim Islanđanima prijeti katastrofa. Nakon šest minuta igre bilo je već 5-0 za Brazilce i to su održavali do sredine prvog poluvremena kada je bilo 14-9, već tradicionalno, Toledo i Langaro trpali su kao nenormalni zajedno zabivši čak osam golova.

Probuđeni Island je sjajnom serijom od 6-1 uspio zakomplicirati utakmicu, no bez Palmarssona i Gunnarssona nisu mogli pružiti veći otpor. Igralo se gol za gol do 40. minute, kada Brazilci dolaze do tri razlike zahvaljujući sjajnim obranama Almeide i prvenstveno golovima sjajnog Langara koji je uništio Hrvatsku. Nakon male napetosti, Island je skroz pao i Brazil je odradio to do kraja i došao do pobjede od 32-28, čime su se s nova dva boda popeli na četvrto mjesto.

Najbolji kod Brazila bio je nezaustavljivi Langaro koji je utrpao devet golova, dok je Toledo zabio osam komada. Oslabljene Islanđane je predvodio Jonsson sa sedam golova, a podrška mu je bio Magnusson sa šest golova.

Brazilci su se ovom pobjedom popeli na četvrto mjesto te se bodovno izjednačili s Kaubojima i Španjolskom koji imaju po četiri boda. Dobra vijest je ta što Hrvatska i dalje sama odlučuje od svojoj sudbini, odnosno ako pobijedimo Francusku, opet ćemo zasjesti na minimalno četvrtu poziciju što znači da idemo u borbu za sedmo mjesto koje vodi u kvalifikacije za Olimpijske igre...