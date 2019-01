Kauboji složni: Dobiti Švedsku i završiti ovaj SP s osmijehom

Hrvatska u subotu u 20.30 sati igra protiv Švedske za peto mjesto na rukometnom SP-u. Ta utakmica bit će prestižna jer i jedni i drugi osigurali su nastup u kvalifikacijama za Olimpijske igre 2020. godine.

- Ostaje nam zadnja utakmica. Nakon što smo ostvarili glavni cilj, a to su kvalifikacije za Olimpijske igre. Sad želimo završiti turnir pobjednički. Šveđane znamo, igrali smo s njima dvije prijateljske utakmice prošle godine. Dobili su nas u Splitu, sad im se želimo revanširati. Moramo pronaći snage i pobijediti za kraj - rekao je Lino Červar.

Idemo završiti turnir s osmijehom

Hrvatska je izgubila šansu za medalju, ali dobila je golmana za budućnost. Marin Šego briljirao je na SP-u.

- Odmorili smo se, u subotu igramo protiv Švedske zadnju utakmicu. Cijeli turnir smo odigrali jako dobro, možda to pozicija ne pokazuje, ali igrali smo vrhunski rukomet. Čeka nas dobra Švedska. I oni su se odmorili. Očekuje nas dosta trke i borbe, dat ćemo sve od sebe da odemo s pobjedom i osmijehom - rekao je Marin Šego.

Josip Vranković svjestan je da se utakmice ne dobivaju s napadom, već s obranom.

- Čeka nas dobra obrana, igraju brzu tranziciju. Vidjeli smo to i protiv Danaca kad su bili blizu pobjede. Vjerujem u našu momčad, možemo ih zaustaviti našom obranom, to smo pokazali u prijateljskoj utakmici prije nekoliko mjeseci. I Hrvatska i Švedska mogli su igrati polufinale, ali nismo imali sreće. Izborili smo kvalifikacije za Olimpijske igre i to nije bilo nimalo lako - rekao je Vranković.

