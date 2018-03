'Vitezovi' hrabro pali: Zadarski junak Toni Filipi za počasni bod

RASPORED

Da bi hrvatska momčad došla do prve ukupne pobjede, trebati će ukupno tri slavlja u pojedinačnim mečevima. Evo i rasporeda večerašnjih mečeva.

1. do 49 kg: Gruzijsko pojačanje Nodari Darbaidze (20) bori se protiv Samuela Carmone

2. do 56 kg: Filip Poturović pobijedio je u Firenci, a u Zadru boksa sa Samuelom Kistohurryjem

3. do 64 kg: Petar Cetinić boksa protiv nezgodnog olimpijca iz Rija Hassana Amzilea

4. do 75 kg: Aleksa Marković se ozlijedio te će Edin Avdić boksati s Nizarom Trimechom

5. do 91 kg: Toni Filipi, junak iz Firence, ide na borca iz bugarske Kristijana Dimitrova