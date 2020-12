Akcija iz snova! Kako su Petko, Ademi i Majer izludili Feyenoord

Moharrami, Majer, Kastrati, Petković, Ademi, Majer. Malonogometna akcija iz udžbenika na De Kuipu donijela je Dinamu veliku prednost u Rotterdamu. Brunino podvaljivanje bilo je čudesno

<p><strong>Dinamo</strong> je i u Rotterdamu potvrdio betonsku obranu koja i dalje nije primila gol u 450 minuta u skupini Europske lige, ali je u 52. minuti pokazao i kako sjajno zna kombinirati u napadu.</p><p>Gol za 2-0 <strong>Lovre Majera</strong> protiv Feyenoorda, naime, bio je prava ljepotica.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo u Rotterdamu</b></p><p>Moharrami je dobio loptu na desni bok, dao je do Majera koji je odigrao dupli pas s Kastratijem pa vratio u sredinu do Petkovića.</p><p>Bruno je onda, leđima okrenut golu, krajičkom oka primijetio utrčavanje Ademija i fantastično podvalio loptu.</p><p>Kapetan je prošao kroz dvojicu i na petercu dao do Majera koji je primio loptu desnom, zarolao je i potegao ljevicom. Probušio je Feyenoordova golmana <strong>Nicka Marsmana</strong> i zabio za 2-0.</p><p>Engleska sudačka ekipa na čelu s <strong>Chrisom Kavanaghom</strong> prvo je označila zaleđe i konzultirala se oko pozicije <strong>Lirima Kastratija</strong> koji je bio na crti, ali iza leđa domaćeg golmana i nije utjecao na igru.</p><p>Sreća je bila i što je Majer pogodio Marsmanna jer, da nije, teško bi Kastrati mogao izbjeći taj top u nogama sa sedam, osam metara i tad bi bilo zaleđe.</p><p>Prvi Kavanghov pomoćnik <strong>Daniel Cook</strong> potvrdio je da Kastrati nije utjecao na igru i tad je Englez, i bez VAR-a kojega nema u ovoj fazi natjecanja, pokazao na centar, na opće oduševljenje plavih nogometaša.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://streamja.com/NNKla" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p>