'Ako ćemo prodati svoju kožu, neka to onda bude jako skupo'

Dinamo je spreman za gostovanje kod Manchester Cityja. Zagrepčani su u ponedjeljak u dobrom raspoloženju poletjeli prema Manchesteru, a Nenad Bjelica vjeruje kako će njegovi momci i kod engleskog prvaka pokazati pravo lice. Biti opušteni i hrabri, pa pokušati iznenaditi velikog favorita. A slično razmišlja i kapetan Dinama Arijan Ademi.

- Miran sam u potpunosti. Znamo protiv koga igramo i što nas čeka na Etihadu. Idemo opušteno jer tamo nemamo što izgubiti, a kada čovjek nema što za izgubiti tada je i najopasniji - kaže Arijan Ademi, pa nastavlja:

- Je li ovo najbolja momčad protiv koje sam ikada igrao kao igrač Dinama? Teško mi je to reći. Igrao sam protiv Reala i Bayerna, sve su to velike momčadi, ali mislim da mi nikada nismo bili bolji. I zato sam umjereni optimist. Ako ćemo danas prodati svoju kožu, neka to bude jako skupo.

Prošli ste s Dinamom gostovanja na Santiago Bernabeu i Allianz Areni, plašite li se da se danas ne ponovi nešto slično? Točnije, domaćin rano povede, pa sve ode u krivom smjeru. I onda dođe do rezultatskog debakla? Realno, i veće momčadi od Dinama su tamo primale sedam-osam golova...

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Pa tko se mogao nadati da će Salzburg na otvaranju Lige prvaka zabiti šest komada Genku? Prvi put su ušli u Ligu prvaka i odmah protiv kvalitetnog suparnika zabili šest golova. I onda se mi čudimo kada mega-momčad poput Manchester Cityja zabije u engleskom prvenstvu nekome pet komada za 15 minuta... To je nogomet. Naravno da ne želim da se to dogodi nama, i da ćemo sve napraviti kako bi izbjegli takve stvari, ali nemam baš nikakvog straha od ničega. Uostalom, da ga imam, ostao bih u Zagrebu.

Koliko je važno izdržati taj početni pritisak Cityja na Etihadu?

- Haha, važno je izdržati pritisak kroz cijelu utakmicu. Svesti svoje greške na najmanje moguće i domaćina pokušati učiniti nervoznim. Mislim da to možemo...

Kako se vi pripremate za ovako velike utakmice? Radite li nešto drugačije nego prije 'običnih dvoboja'?

- Ma ne, sve je to uvijek isto. Nemam nekih posebnih rituala, nisam praznovjeran, pa se za ovu utakmicu pripremam kao i za svaku drugu.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Jeste li gledali Man. City za vikend, možda pronašli koju slabu točku u njihovoj igri? Koju?

- Ako i jesam, to ću ostaviti za svlačionicu, pa vam možda kažem nakon utakmice, haha. Ma teško da ovakva momčad može imati slabih točki.

Kada bi mogli jednog igrača Manchester Cityja dovesti u Dinamo, koga bi uzeli? Ili tko je po vama najopasniji igrač najskuplje momčadi današnjice?

- Ako uzmemo u obzir da je to ponajbolja momčad na svijetu, svaki njihov igrač bi bio pojačanje za Dinamo. Ali, osobno ne bih uzeo nikoga. Imam svoje suigrače kojima potpuno vjerujem i koji su za mene najbolji na svijetu.

A da možete jednog bivšeg igrača s kojim ste igrali u Dinamu dovesti samo za ovu utakmicu, koga bi uzeli?

- Haha, sada ste me zatekli s pitanjem. Uf, puno je igrača prošlo kroz Dinamo koji sada stvarno igraju na najvišoj razini. I koji su bili sa mnom u svlačionici, pa onda postali doprvaci svijeta. Uh, stvarno se ne bih usudio izabrati nekoga.

Po čemu je ovaj Man. City toliko specifičan, što ih to krasi pa da su toliko drugačiji od drugih velikana kojima je opet puno lakše parirati?

- Manchester City je engleska momčad koja je tehnički nogomet dovela do savršenstva. Što reći više od toga?

I neka poruka navijačima?

- Poruka je uvijek ista: Dat ćemo sve od sebe da budete ponosni nas i protiv Manchester Cityja. Nema predaje - završio je Arijan Ademi.